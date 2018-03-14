加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
OandaX OrderBook Chart - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 19197
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Oandax 产品系列设计的目的是显示订单和头寸信息在面板上通过 Oanda FxLabs 服务实现。
OandaX OrderBook Chart 指标用来显示历史订单和位置在面板上，最接近使用者在图表的指定时间。（垂直线用于指示）对于需要不间断的更新历史数据需要使用这个 OandaX Download Manager EA 在客户端运行。如果是为了显示分析以前下载过的历史数据，是不需要一直运行 EA 的。
指标可以作为一个例子来解释使用这个 EA 来调用历史数据显示直方图。直方图的比例和图表比例有关。这个意思是：它不像 OandaX OrderBook 标记历史图像，这直方图将不绘制在用户的本地，而它的位置在聊天区域，前提是数据已经下载了。绘制时间显示在图标的左上角。
如果这垂直的指标线在0号K线或者最新来到的位置。垂直线将自动移动到最右边当新的K线出现。这样做能够即时的控制最近数据的下载。
- 订单数或开单数。这是一个 limit 订单和 stop 订单的的价格水平分布直方图。Limit 订单包括 BuyLimit 订单数和 TakeProfit（止盈）水平。Stop 订单包括 SellLimit 订单数和 StopLoss（止损）水平。
- 头寸或已开头寸。这个直方图显示的是价格的分布，在交易员打开头寸的时候，直方图就被形成。
以上的信息可以用于16种货币对： AUDJPY, AUDUSD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD, XAGUSD.
最小历史数据步距是20分钟，但是根据历史的深度，步距可以增大到24小时。也可以有不是连续的。
四种同时显示订单数和位置的格式可以被用：
- 基础：显示一个没有经过任何处理的直方图
- 叠加的：所有先前级别的值添加到每个级别
- 简单的区别：不同的多空订单被显示
- 叠加的区别： 累计直方图的差值
数据的下载和保存使用UTC时间，所以，在正常正确显示直方图之前，你必须根据你的平台时间设置正确的与UTC时间的偏差量，在指标的参数设置中。
指标参数解释：
- Use Custom Instrument - True, - 如果你有非标准的乐器名称，或者你需要在图表上显示另一种乐器的直方图;
- Custom Instrument Name - 以 Oanda FxLabs 的格式命名的仪器名称。为 EURUSD - EUR_USD; Gold, XAUUSD - XAU_USD; Silver, XAGUSD - XAG_USD;
- Server UTC Time Offset - 服务器相对于UTC时间的时区（如果你的平台时间对北京时间差6小时，请设置成-2）
- Show Histogram Cumulative - 如果是 true 的，就会绘制累积的直方图，也就是说，之前的水平值被添加到每个后续的级别;
- Show Histogram Difference - 如果是 true 的，显示差异水平，即显示水平水平的不买或卖水平，但它们的差异。也适用于累积模式。
- Show Orders (Positions if False) -如果是 true 的，显示订单的直方图，如果是假的，显示位置的直方图，即当前位置的价格水平分布。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15993
在复盘测试后，我们通常要对测试结果进行分析，则需要在新的图表上加载指标模板，这种情况下，我们把测试图表上的入场入场箭头等对象拷贝到新的图表上。本脚本的作用就是先保存测试图表上的对象，然后再新的图表上显示出来。显示当前K线剩余时间
这个指标的作用是显示当前K线剩余时间。
纯键盘下单交易工具, 通过键盘输入指令操作订单. 可以用于复盘/历史回测时手动下单, 也用在实盘交易.Reverse No Repair
The Reverse No Repair indicator shows bullish arrow and bearish arrow.