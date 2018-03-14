Oandax 产品系列设计的目的是显示订单和头寸信息在面板上通过 Oanda FxLabs 服务实现。

OandaX OrderBook Chart 指标用来显示历史订单和位置在面板上，最接近使用者在图表的指定时间。（垂直线用于指示）对于需要不间断的更新历史数据需要使用这个 OandaX Download Manager EA 在客户端运行。如果是为了显示分析以前下载过的历史数据，是不需要一直运行 EA 的。

指标可以作为一个例子来解释使用这个 EA 来调用历史数据显示直方图。直方图的比例和图表比例有关。这个意思是：它不像 OandaX OrderBook 标记历史图像，这直方图将不绘制在用户的本地，而它的位置在聊天区域，前提是数据已经下载了。绘制时间显示在图标的左上角。

如果这垂直的指标线在0号K线或者最新来到的位置。垂直线将自动移动到最右边当新的K线出现。这样做能够即时的控制最近数据的下载。

订单数或开单数。这是一个 limit 订单和 stop 订单的的价格水平分布直方图。Limit 订单包括 BuyLimit 订单数和 TakeProfit（止盈）水平。Stop 订单包括 SellLimit 订单数和 StopLoss（止损）水平。

头寸或已开头寸。这个直方图显示的是价格的分布，在交易员打开头寸的时候，直方图就被形成。

以上的信息可以用于16种货币对： AUDJPY, AUDUSD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD, XAGUSD.

最小历史数据步距是20分钟，但是根据历史的深度，步距可以增大到24小时。也可以有不是连续的。

四种同时显示订单数和位置的格式可以被用：

基础：显示一个没有经过任何处理的直方图

叠加的：所有先前级别的值添加到每个级别

简单的区别：不同的多空订单被显示

叠加的区别： 累计直方图的差值

数据的下载和保存使用UTC时间，所以，在正常正确显示直方图之前，你必须根据你的平台时间设置正确的与UTC时间的偏差量，在指标的参数设置中。

指标参数解释：