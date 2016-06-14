CodeBaseРазделы
Индикаторы

RSI_Strike(AM)_SW / Stoch_Strike(AM)_SW - индикатор для MetaTrader 4

Andrey | Russian English
Просмотров:
11224
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Расцветка MACD показывает направление движения, стрелки — точки и направление ускорения движения.

RSI_Strike(AM)_SW

Stoch_Strike(AM)_SW

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9070

