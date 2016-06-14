Смотри, как бесплатно скачать роботов
RSI_Strike(AM)_SW / Stoch_Strike(AM)_SW - индикатор для MetaTrader 4
Расцветка MACD показывает направление движения, стрелки — точки и направление ускорения движения.
RSI_Strike(AM)_SW
Stoch_Strike(AM)_SW
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9070
