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Индикаторы

Индикатор времени до закрытия свечи - индикатор для MetaTrader 4

Andrey Kornishkin
Andrey Kornishkin

Andrey Kornishkin

5 (2)
https://championship.mql5.com/2010/ru/users/AM2
6 продуктов 1 статья 21 код 23 темы 249 комментариев
Просмотров:
14047
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор выводит на экран 3 параметра:

  1. Время до закрытия свечи.
  2. Время закрытия свечи.
  3. Текущее терминальное время.

Индикатор подает сигнал на почту, алерт и шлет пуш, если до закрытия свечи осталось менее SecondsSound секунд.


Параметры:

input int              FontSize     = 12;                   // Размер шрифта
input string           FontName     = "Arial";              // Наименование шрифта
input color            ClrDelta     = Red;                  // Цвет метки - время до закрытия свечи
input color            ClrClose     = Yellow;               // Цвет метки - время закрытия свечи
input color            ClrTime      = White;                // Цвет метки - текущее время
input int              SecondsSound = 20;                   // За сколько секунд шлем оповещение
input ENUM_BASE_CORNER Corner       = CORNER_RIGHT_UPPER;   // Угол для вывода информации
input bool             AlertOn      = false;                // Включение оповещения


Рис.1. Настройки индикатора.

Рис.2. Информация справа

Рис.3. Информация слева

Рис.4. Алерт индикатора


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