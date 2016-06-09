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Индикатор времени до закрытия свечи - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор выводит на экран 3 параметра:
- Время до закрытия свечи.
- Время закрытия свечи.
- Текущее терминальное время.
Индикатор подает сигнал на почту, алерт и шлет пуш, если до закрытия свечи осталось менее SecondsSound секунд.
Параметры:
input int FontSize = 12; // Размер шрифта input string FontName = "Arial"; // Наименование шрифта input color ClrDelta = Red; // Цвет метки - время до закрытия свечи input color ClrClose = Yellow; // Цвет метки - время закрытия свечи input color ClrTime = White; // Цвет метки - текущее время input int SecondsSound = 20; // За сколько секунд шлем оповещение input ENUM_BASE_CORNER Corner = CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол для вывода информации input bool AlertOn = false; // Включение оповещения
Рис.1. Настройки индикатора.
Рис.2. Информация справа
Рис.3. Информация слева
Рис.4. Алерт индикатора
Советы:
- Индикатор используется как помощник в торговле.
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