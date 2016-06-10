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Close Master - эксперт для MetaTrader 4

Il Anokhin
Il Anokhin

Il Anokhin

4.9 (395)
Создайте заказ для меня: https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=ilanokhin
11 кодов 2 комментария
| Russian English
Просмотров:
4752
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник, который может удалять отложенные ордера, закрывать открытые сделки и закрывать терминал по заданному времени.

Могут выполнятся все 3 опции или только выбранные.

Индикатор времени до закрытия свечи Индикатор времени до закрытия свечи

Индикатор выводит на экран время до закрытия свечи и сигналит, если секунд осталось меньше указанного в настройках.

Kijun-Sen+Level Kijun-Sen+Level

Рисует линию Kijun-Sen+, а также добавляет уровни к линии.

Stat Master Stat Master

Советник, записывающий статистику (Ask, Bid, Spread) в csv файл.

Turn Area Alert Turn Area Alert

Зоны потенциальных разворотов цены с оповещением сигналов.