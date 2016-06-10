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Stat Master - эксперт для MetaTrader 4
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Советник, записывающий статистику (Ask, Bid, Spread) в csv файл.
Файл сохраняется в папку MQL4/Files/.
Close Master
Советник, который может удалять отложенные ордера, закрывать открытые сделки и закрывать терминал по заданному времени.Индикатор времени до закрытия свечи
Индикатор выводит на экран время до закрытия свечи и сигналит, если секунд осталось меньше указанного в настройках.
Turn Area Alert
Зоны потенциальных разворотов цены с оповещением сигналов.Moving Average
Moving Average показывает среднее значение цены по символу за период времени.