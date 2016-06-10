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Stat Master - эксперт для MetaTrader 4

Il Anokhin
Il Anokhin

Il Anokhin

4.9 (395)
Создайте заказ для меня: https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=ilanokhin
11 кодов 2 комментария
| Russian English
Просмотров:
2992
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник, записывающий статистику (Ask, Bid, Spread) в csv файл.

Файл сохраняется в папку MQL4/Files/.

Close Master Close Master

Советник, который может удалять отложенные ордера, закрывать открытые сделки и закрывать терминал по заданному времени.

Индикатор времени до закрытия свечи Индикатор времени до закрытия свечи

Индикатор выводит на экран время до закрытия свечи и сигналит, если секунд осталось меньше указанного в настройках.

Turn Area Alert Turn Area Alert

Зоны потенциальных разворотов цены с оповещением сигналов.

Moving Average Moving Average

Moving Average показывает среднее значение цены по символу за период времени.