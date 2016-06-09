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Индикаторы

Kijun-Sen+Level - индикатор для MetaTrader 4

BestXerof and AlexSilver
Опубликовал:
Andrei Gerasimenko
Andrei Gerasimenko

Andrei Gerasimenko

4.2 (42)
25 продуктов 3 кода 5 комментариев
Просмотров:
8290
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

AlexSilver.

Автор Andrei Gerasimenko добавил возможность включения уровней. А также стрелочный индикатор на основе индикатора Kijun-Sen+Level.

В индикаторе заложена идея отображения одной из линий Ichimoku - Kijun-Sen+.

В индикатор Kijun-Sen+Level добавлена возможность отображения дополнительных уровней на расстоянии, которые можно указать в настройках.

Входные параметры индикатора Kijun-Sen+Level

  • Kijun - период линии Kijun-Sen+.
  • ShiftKijun - сдвиг лини Kijun-Sen+.
  • ShowLevel - показывать уровни
  • Level - расстояние уровней в пунктах от главной линии Kijun-Sen+.

ArrowSen данный индикатор рисует стрелки и подает звуковой сигнал.

Стрелка вверх(BUY), если текущая свеча пересекает нижний уровень снизу вверх.

Стрелка вниз (SELL), если свеча пересекает верхний уровень сверху в низ.



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