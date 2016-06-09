Советник собирает историю изменения спреда у вашего брокера для 28 валютных пар и пишет её в лог.

Индикатор выводит на экран время до закрытия свечи и сигналит, если секунд осталось меньше указанного в настройках.

Советник, который может удалять отложенные ордера, закрывать открытые сделки и закрывать терминал по заданному времени.