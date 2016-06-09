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Kijun-Sen+Level - индикатор для MetaTrader 4
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Реальный автор:
AlexSilver.
Автор Andrei Gerasimenko добавил возможность включения уровней. А также стрелочный индикатор на основе индикатора Kijun-Sen+Level.
В индикаторе заложена идея отображения одной из линий Ichimoku - Kijun-Sen+.
В индикатор Kijun-Sen+Level добавлена возможность отображения дополнительных уровней на расстоянии, которые можно указать в настройках.
Входные параметры индикатора Kijun-Sen+Level
- Kijun - период линии Kijun-Sen+.
- ShiftKijun - сдвиг лини Kijun-Sen+.
- ShowLevel - показывать уровни
- Level - расстояние уровней в пунктах от главной линии Kijun-Sen+.
ArrowSen данный индикатор рисует стрелки и подает звуковой сигнал.
Стрелка вверх(BUY), если текущая свеча пересекает нижний уровень снизу вверх.
Стрелка вниз (SELL), если свеча пересекает верхний уровень сверху в низ.
Советник собирает историю изменения спреда у вашего брокера для 28 валютных пар и пишет её в лог.Rainbow
Радуга - индикатор, состоящий из 7 средних скользящих.
Индикатор выводит на экран время до закрытия свечи и сигналит, если секунд осталось меньше указанного в настройках.Close Master
Советник, который может удалять отложенные ордера, закрывать открытые сделки и закрывать терминал по заданному времени.