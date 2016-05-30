Мультипериодная версия индикатора IchimokuSuppRes.

Индикатор на текущем периоде графика отображает уровни поддержки и сопротивления, построенные на старших таймфреймах. Предоставляется возможность выбора сразу трех старших таймфреймов, для каждого из которых можно настроить свой цвет и стиль линий.

Подробное описание - Линии Ишимоку. Мультипериодная версия.