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IchimokuSuppResMTF - индикатор для MetaTrader 4
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Мультипериодная версия индикатора IchimokuSuppRes.
Индикатор на текущем периоде графика отображает уровни поддержки и сопротивления, построенные на старших таймфреймах. Предоставляется возможность выбора сразу трех старших таймфреймов, для каждого из которых можно настроить свой цвет и стиль линий.
Подробное описание - Линии Ишимоку. Мультипериодная версия.
Трейлинг-стоп по МА
Советник тралит стоп-лосс и тейк-профит по линии индикатора МА.Индикатор возможных разворотов
Индикатор, показывающий возможные развороты или откаты ценового движения. Основан на пересечении линией A/D трендовой линии, построенной по экстремумам индиктора A/D.
Directed Movement Alert
Дважды сглаженный индикатор RSI с оповещением сигналов.Volume Arrow
Стрелочный Better Volume 1.4 и PA.