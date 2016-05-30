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Индикаторы

IchimokuSuppResMTF - индикатор для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
Просмотров:
6099
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Мультипериодная версия индикатора IchimokuSuppRes.

Индикатор на текущем периоде графика отображает уровни поддержки и сопротивления, построенные на старших таймфреймах. Предоставляется возможность выбора сразу трех старших таймфреймов, для каждого из которых можно настроить свой цвет и стиль линий.

Подробное описание - Линии Ишимоку. Мультипериодная версия.

Трейлинг-стоп по МА Трейлинг-стоп по МА

Советник тралит стоп-лосс и тейк-профит по линии индикатора МА.

Индикатор возможных разворотов Индикатор возможных разворотов

Индикатор, показывающий возможные развороты или откаты ценового движения. Основан на пересечении линией A/D трендовой линии, построенной по экстремумам индиктора A/D.

Directed Movement Alert Directed Movement Alert

Дважды сглаженный индикатор RSI с оповещением сигналов.

Volume Arrow Volume Arrow

Стрелочный Better Volume 1.4 и PA.