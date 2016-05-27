Советник может тралить стоп-лосс и тейк-профит ордера по индикатору МА. Все параметры индикатора MA можно настроить.

Если индикатор МА в настоящее время находится выше цены, то для ордеров buy будет тралиться тейк-профит, а для ордеров sell — стоп-лосс.

Если же индикатор ниже цены, то наоборот для ордеров на продажу будет тралиться тейк-профит, а для ордеров на покупку тралим стоп-лосс.