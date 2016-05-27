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Трейлинг-стоп по МА - эксперт для MetaTrader 4
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Советник может тралить стоп-лосс и тейк-профит ордера по индикатору МА. Все параметры индикатора MA можно настроить.
Если индикатор МА в настоящее время находится выше цены, то для ордеров buy будет тралиться тейк-профит, а для ордеров sell — стоп-лосс.
Если же индикатор ниже цены, то наоборот для ордеров на продажу будет тралиться тейк-профит, а для ордеров на покупку тралим стоп-лосс.
Индикатор возможных разворотов
Индикатор, показывающий возможные развороты или откаты ценового движения. Основан на пересечении линией A/D трендовой линии, построенной по экстремумам индиктора A/D.IchimokuSuppRes
Построение уровней поддержки и сопротивления на основании облака Ichimoku.
IchimokuSuppResMTF
Мультипериодная версия индикатора IchimokuSuppRes.Directed Movement Alert
Дважды сглаженный индикатор RSI с оповещением сигналов.