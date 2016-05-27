CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Трейлинг-стоп по МА - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
9444
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник может тралить стоп-лосс и тейк-профит ордера по индикатору МА. Все параметры индикатора MA можно настроить.

Если индикатор МА в настоящее время находится выше цены, то для ордеров buy будет тралиться тейк-профит, а для ордеров sell — стоп-лосс.

Если же индикатор ниже цены, то наоборот для ордеров на продажу будет тралиться тейк-профит, а для ордеров на покупку тралим стоп-лосс.

Индикатор возможных разворотов Индикатор возможных разворотов

Индикатор, показывающий возможные развороты или откаты ценового движения. Основан на пересечении линией A/D трендовой линии, построенной по экстремумам индиктора A/D.

IchimokuSuppRes IchimokuSuppRes

Построение уровней поддержки и сопротивления на основании облака Ichimoku.

IchimokuSuppResMTF IchimokuSuppResMTF

Мультипериодная версия индикатора IchimokuSuppRes.

Directed Movement Alert Directed Movement Alert

Дважды сглаженный индикатор RSI с оповещением сигналов.