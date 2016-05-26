Индикатор, показывающий возможные развороты или откаты ценового движения. Основан на пересечении линией A/D трендовой линии, построенной по экстремумам индиктора A/D.



Данный индикатор сделан по мотивам "Сигнальной функции на основе индикатора накопления-распределения", описанной в статье "Работа по накоплению/распределению, и что из этого можно сделать". Вкратце: если трендовая линия, построенная на графике индикатора A/D, пересечена линией индикатора, то скорее всего, вскоре и цена пересечёт трендовую линию, построенную на графике цены. Таким образом, после сигнала данного индикатора можно ожидать разворота или отката ценового движения.











Советы:

Индикатор всего лишь отображает стрелки в момент пробоя трендовой линии. Принятие решения о входе в покупку или продажу нужно делать отдельно, например — анализировать график цены и трендовую линию, построенную на нём.



Для фильтрации сигналов добавлен один фильтр по индикатору CCI. При желании можно добавить другие фильтрующие индикаторы. В коде для этого есть заготовки — разобраться совсем не сложно ;)



Настраиваемые параметры:



