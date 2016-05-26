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Индикатор возможных разворотов - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор, показывающий возможные развороты или откаты ценового движения. Основан на пересечении линией A/D трендовой линии, построенной по экстремумам индиктора A/D.
Данный индикатор сделан по мотивам "Сигнальной функции на основе индикатора накопления-распределения", описанной в статье "Работа по накоплению/распределению, и что из этого можно сделать". Вкратце: если трендовая линия, построенная на графике индикатора A/D, пересечена линией индикатора, то скорее всего, вскоре и цена пересечёт трендовую линию, построенную на графике цены. Таким образом, после сигнала данного индикатора можно ожидать разворота или отката ценового движения.
Советы:
- Индикатор всего лишь отображает стрелки в момент пробоя трендовой линии. Принятие решения о входе в покупку или продажу нужно делать отдельно, например — анализировать график цены и трендовую линию, построенную на нём.
- Для фильтрации сигналов добавлен один фильтр по индикатору CCI. При желании можно добавить другие фильтрующие индикаторы. В коде для этого есть заготовки — разобраться совсем не сложно ;)
Настраиваемые параметры:
- Number bars for calculate — количество баров, на которых ищется пересечение.
- Unchecked bars — количество крайних баров справа, пересечение с которыми не учитывается как сигнал (фильтр "чувствительности").
- Filtering indicator — фильтрующий индикатор.
- Use setting by default CCI parameters — если используется CCI для фильтрации сигналов, то значение Yes позволяет использовать параметры настройки CCI по умолчанию.
- Period CCI — период расчёта CCI, если не используются настройки CCI по умолчанию.
- Appled Price for CCI — цена, по которой рассчитывается CCI, если не используются настройки CCI по умолчанию.
- The upper level of the filter indicator — верхний уровень фильтрующего индикатора.
- The lower level of the filter indicator — нижний уровень фильтрующего индикатора.
- Draw the search area — рисовать область поиска пересечений.
- Style the search area — стиль рисования области поиска (рамка или заливка).
- Line width the search area — толщина линии области поиска (если выбрано рисовать рамкой).
- Line style the search area — стиль линии области поиска (если выбрано рисовать рамкой).
- Line color the search area — цвет линии или заливки области поиска.
- Draw a trend line — рисовать трендовую линию на графике индикатора A/D, с которой ищутся пересечения.
- The thickness of the trend line — толщина трендовой линии.
- Line stile of the trend line — стиль трендовой линии.
- Color downtrend line — цвет нисходящей трендовой линии.
- Color uptrend line — цвет восходящей трендовой линии.
- Draws arrow on chart — рисовать сигнальные стрелки на графике цены.
- The size of the arrows on the chart — размер сигнальных стрелок на графике цены.
- Color bullish arrow — цвет "бычьих" стрелок.
- Color bearish arrow — цвет "медвежьих" стрелок.
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