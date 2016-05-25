Индикатор отображает уровни поддержки и сопротивления, используя два источника данных: локальные экстремумы цены и облако, построенное индикатором Ichimoku Kinko Hyo.

Уровень строится в виде отрезка, который соединяет фрактал заданного ранга (ранг — количество свечей, образующих фрактал) и соответствующую границу облака: для верхних фракталов — верхняя линия облака, для нижних — нижняя граница облака.

Более подробно описание индикатора изложено в материале Линии Ишимоку.