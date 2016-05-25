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Индикаторы

IchimokuSuppRes - индикатор для MetaTrader 4

Karabas BARABAS
Опубликовал:
Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
Просмотров:
11187
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор отображает уровни поддержки и сопротивления, используя два источника данных: локальные экстремумы цены и облако, построенное индикатором Ichimoku Kinko Hyo.

Уровень строится в виде отрезка, который соединяет фрактал заданного ранга (ранг — количество свечей, образующих фрактал) и соответствующую границу облака: для верхних фракталов — верхняя линия облака, для нижних — нижняя граница облака.

Более подробно описание индикатора изложено в материале Линии Ишимоку.

Simple Moving Average Simple Moving Average

Простой советник на основе индикатора Moving Average.

Trend Candles Trend Candles

Трендовый индикатор, помогает определить силу и направление тренда.

Индикатор возможных разворотов Индикатор возможных разворотов

Индикатор, показывающий возможные развороты или откаты ценового движения. Основан на пересечении линией A/D трендовой линии, построенной по экстремумам индиктора A/D.

Трейлинг-стоп по МА Трейлинг-стоп по МА

Советник тралит стоп-лосс и тейк-профит по линии индикатора МА.