Советник работает только с одним ордером, который открывается при пересечении линии индикатора ценой.

В советнике вручную можно установить количество лотов, уровень убытка, прибыли, проскальзывание, идентификатор советника и период усреднения индикатора.

Правила входа в покупку: линия индикатора находится между ценой открытия и закрытия бычьей свечи.

Правила входа в продажу: линия индикатора находится между ценой открытия и закрытия медвежьей свечи.