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Simple Moving Average - эксперт для MetaTrader 4
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Советник работает только с одним ордером, который открывается при пересечении линии индикатора ценой.
В советнике вручную можно установить количество лотов, уровень убытка, прибыли, проскальзывание, идентификатор советника и период усреднения индикатора.
Правила входа в покупку: линия индикатора находится между ценой открытия и закрытия бычьей свечи.
Правила входа в продажу: линия индикатора находится между ценой открытия и закрытия медвежьей свечи.
Трендовый индикатор, помогает определить силу и направление тренда.VoiceTime
Озвучивание локального времени в терминале.
Построение уровней поддержки и сопротивления на основании облака Ichimoku.Индикатор возможных разворотов
Индикатор, показывающий возможные развороты или откаты ценового движения. Основан на пересечении линией A/D трендовой линии, построенной по экстремумам индиктора A/D.