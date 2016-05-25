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Советники

Simple Moving Average - эксперт для MetaTrader 4

Andrey Minaev
Andrey Minaev

Andrey Minaev

4.9 (340)
Привет.
Меня зовут Андрей, я разработчик программ на языках MQL4/5.
Опыт разработки более 10 лет, на сайте MQL5 писал программы на заказ более 6 лет, и выполнил более 500 работ.
В последнее время решил сменить деятельность с написания программ на заказ на написание программ в маркет.
60 продуктов 13 кодов 1 тема 53 комментария
Просмотров:
9492
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник работает только с одним ордером, который открывается при пересечении линии индикатора ценой.

В советнике вручную можно установить количество лотов, уровень убытка, прибыли, проскальзывание, идентификатор советника и период усреднения индикатора.

Правила входа в покупку: линия индикатора находится между ценой открытия и закрытия бычьей свечи.

Правила входа в продажу: линия индикатора находится между ценой открытия и закрытия медвежьей свечи.

Trend Candles Trend Candles

Трендовый индикатор, помогает определить силу и направление тренда.

VoiceTime VoiceTime

Озвучивание локального времени в терминале.

IchimokuSuppRes IchimokuSuppRes

Построение уровней поддержки и сопротивления на основании облака Ichimoku.

Индикатор возможных разворотов Индикатор возможных разворотов

Индикатор, показывающий возможные развороты или откаты ценового движения. Основан на пересечении линией A/D трендовой линии, построенной по экстремумам индиктора A/D.