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Trend Candles - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор Trend Candles расчитывается с применением индикатора Stochastic, он помогает представить Stochastic индикатор в визуально более удобном для трейдера виде. Точки индикатора могут быть четырех цветов в зависимости от текущей тенденции на рынке.
Методика расчета показателя:
Вначале определяются значения основной и сигнальной линий индикатора Stochastic.
Далее проверяются следующие условия: если основная линия стохастика более [80] — это определяет небольшой нисходящий тренд (оранжевые точки). Если основная линия стохастика меньше, чем [20] — это определяет небольшой восходящий тренд (светло-зеленые точками). Если основная линия стохастика более [80] и при этом ее значение больше сигнальной линии — это условия являнтся сигналом на продажу (красные точки). Если основная линия стохастика менее [20] и при этом ее значение меньше сигнальной линии — это является сигналом для покупки (зеленые точки).
Исходя из вышесказанного:
- Зеленые точки показывают присутствие сильного бычьего тренда.
- Красные точки указывают на сильный медвежий тренд.
- Светло-зеленые и оранжевые точки показывают, что рынок не в тренде.
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