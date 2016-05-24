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Индикаторы

Trend Candles - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Mametov
Vladimir Mametov

Vladimir Mametov

4.7 (818)
5 продуктов 2 сигнала 1 статья 8 кодов 6 тем 156 комментариев
Просмотров:
12515
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Trend Candles расчитывается с применением индикатора Stochastic, он помогает представить Stochastic индикатор в визуально более удобном для трейдера виде. Точки индикатора могут быть четырех цветов в зависимости от текущей тенденции на рынке.

Методика расчета показателя:

Вначале определяются значения основной и сигнальной линий индикатора Stochastic.

Далее проверяются следующие условия: если основная линия стохастика более [80] — это определяет небольшой нисходящий тренд (оранжевые точки). Если основная линия стохастика меньше, чем [20] — это определяет небольшой восходящий тренд (светло-зеленые точками). Если основная линия стохастика более [80] и при этом ее значение больше сигнальной линии — это условия являнтся сигналом на продажу (красные точки). Если основная линия стохастика менее [20] и при этом ее значение меньше сигнальной линии — это является сигналом для покупки (зеленые точки).

Исходя из вышесказанного:

  • Зеленые точки показывают присутствие сильного бычьего тренда.
  • Красные точки указывают на сильный медвежий тренд.
  • Светло-зеленые и оранжевые точки показывают, что рынок не в тренде.

indicator Trend Candles

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