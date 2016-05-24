Индикатор Trend Candles расчитывается с применением индикатора Stochastic, он помогает представить Stochastic индикатор в визуально более удобном для трейдера виде. Точки индикатора могут быть четырех цветов в зависимости от текущей тенденции на рынке.

Методика расчета показателя:

Вначале определяются значения основной и сигнальной линий индикатора Stochastic.

Далее проверяются следующие условия: если основная линия стохастика более [80] — это определяет небольшой нисходящий тренд (оранжевые точки). Если основная линия стохастика меньше, чем [20] — это определяет небольшой восходящий тренд (светло-зеленые точками). Если основная линия стохастика более [80] и при этом ее значение больше сигнальной линии — это условия являнтся сигналом на продажу (красные точки). Если основная линия стохастика менее [20] и при этом ее значение меньше сигнальной линии — это является сигналом для покупки (зеленые точки).

Исходя из вышесказанного: