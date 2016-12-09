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MA_histogram - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор имеет отдельное тело свечи и раскрашивает его в соответствии с направлением цены Long или Short.
На нулевом баре перерисовывается только тело свечи, тени свечи не перерисовываются.
Если после закрытия бара свеча индикатора разного цвета, то это хороший сигнал для смены направления цены.
При смене цвета свечи происходит оповещение звуковым сигналом
Используется стандартный индикатор Moving Average:
extern int MaMetod = 2;
extern int MaPeriod2 = 2;
extern int MaMetod2 = 3;
Советник основан на индикаторе Moving Average. При отклонении цены от индикатора на установленное количество пунктов, советник открывает позицию в соответствии с положением цены по отношению к индикатору.ADX + Alert
Индикатор сообщает о пересечении линий ADX.
Очень удобно использовать в индикаторах или советниках, производящих расчет при появлении свечи.Neon
Индикатор долгосрочного тренда и краткосрочного тренда.