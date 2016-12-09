Индикатор имеет отдельное тело свечи и раскрашивает его в соответствии с направлением цены Long или Short.

На нулевом баре перерисовывается только тело свечи, тени свечи не перерисовываются.

Если после закрытия бара свеча индикатора разного цвета, то это хороший сигнал для смены направления цены.

При смене цвета свечи происходит оповещение звуковым сигналом

Используется стандартный индикатор Moving Average: