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Индикаторы

MA_histogram - индикатор для MetaTrader 4

[Удален]
Просмотров:
12917
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
\MQL4\Indicators\
MA_histogram.mq4 (4.91 KB) просмотр
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Индикатор имеет отдельное тело свечи и раскрашивает его в соответствии с направлением цены Long или Short.

На нулевом баре перерисовывается только тело свечи, тени свечи не перерисовываются.

Если после закрытия бара свеча индикатора разного цвета, то это хороший сигнал для смены направления цены.

При смене цвета свечи происходит оповещение звуковым сигналом

Используется стандартный индикатор Moving Average:

extern int MaPeriod = 6;
extern int MaMetod = 2;
extern int MaPeriod2 = 2;
extern int MaMetod2 = 3;

EA_PriceDeviation EA_PriceDeviation

Советник основан на индикаторе Moving Average. При отклонении цены от индикатора на установленное количество пунктов, советник открывает позицию в соответствии с положением цены по отношению к индикатору.

ADX + Alert ADX + Alert

Индикатор сообщает о пересечении линий ADX.

Класс для отслеживания появления новой свечи на любом ТФ и символе Класс для отслеживания появления новой свечи на любом ТФ и символе

Очень удобно использовать в индикаторах или советниках, производящих расчет при появлении свечи.

Neon Neon

Индикатор долгосрочного тренда и краткосрочного тренда.