Для входа в рынок советник использует анализ сигналов от индикатора PipFinite Trend Laser.

Описание настроек советника:

EA Comment - комментарий ордеров



Lot Size- размер лота

Take Profit - размер тейка в пунктах

Stop Loss - размер стопа в пунктах

Exit by Opposite Signal - выход из рынка по противоположными сигналам

Magic Number - идентификатор ордеров советника

Trend Laser Period - период индикатора



Советы:

4- и 5-значный ДЦ.



Пары: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, AUDUSD...



Таймфрейм: M5, M15, H1...

Для тестирования можно использовать демо версию индикатора









