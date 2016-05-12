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EA PipFinite Trend Laser - эксперт для MetaTrader 4
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Для входа в рынок советник использует анализ сигналов от индикатора PipFinite Trend Laser.
Описание настроек советника:
- EA Comment - комментарий ордеров
- Lot Size- размер лота
- Take Profit - размер тейка в пунктах
- Stop Loss - размер стопа в пунктах
- Exit by Opposite Signal - выход из рынка по противоположными сигналам
- Magic Number - идентификатор ордеров советника
- Trend Laser Period - период индикатора
Советы:
- 4- и 5-значный ДЦ.
- Пары: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, AUDUSD...
Таймфрейм: M5, M15, H1...
Для тестирования можно использовать демо версию индикатора
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