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Советники

EA PipFinite Trend Laser - эксперт для MetaTrader 4

Shukurjon Beknazarov
Shukurjon Beknazarov

Shukurjon Beknazarov

4.9 (2673)
Здравствуйте!
Я профессиональный программист(кодер), который разрабатывает советники, индикаторы и скрипты для MT4 и MT5.
4 продукта 1 код 5 тем 69 комментариев
Просмотров:
11013
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Для входа в рынок советник использует анализ сигналов от индикатора PipFinite Trend Laser.

Описание настроек советника:

  • EA Comment - комментарий ордеров
  • Lot Size- размер лота
  • Take Profit - размер тейка в пунктах
  • Stop Loss - размер стопа в пунктах
  • Exit by Opposite Signal - выход из рынка по противоположными сигналам
  • Magic Number - идентификатор ордеров советника
  • Trend Laser Period - период индикатора

Советы:

  • 4- и 5-значный ДЦ.
  • Пары: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, AUDUSD...

  • Таймфрейм: M5, M15, H1...

Для тестирования можно использовать демо версию индикатора



VWAP CLOSE VWAP CLOSE

Индикатор применяется определения точек ликвидности, средней цены Close, взвешенной по объему.

DailyPivotPoints DailyPivotPoints

Индикатор по уровням PivotPoints.

Trend Channel Trend Channel

Индикатор помогает автоматизировать процесс построения трендовых линий.

EATA EATA

Трендовый индикатор, построенный с помощью индикаторов RSI и CCI.