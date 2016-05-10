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Индикаторы

DailyPivotPoints - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Mametov
Vladimir Mametov

Vladimir Mametov

4.7 (818)
5 продуктов 2 сигнала 1 статья 8 кодов 6 тем 156 комментариев
Просмотров:
8179
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор Daily Pivot Points строит уровни пивот-поинт по значениям цен предыдущего дня. Дынные уровни являются уровнями от которых отталкивается валюты для дальнейшего выбора направления движения. Индикатор имеет 3 основные уровни поддержки и 3 уровня сопротивления.

Индикатор рассчитывается по следующим формулам:

Разворотный уровень Pivot =(Z+X+Close)/3

  • Z – максимальное значение за вчерашний день.
  • X – минимальное значение за вчерашний день.
  • Close - цена закрытия

Второстепенные уровни поддержки, сопротивления.

  • R1=2Pivot - Low
  • S1=2Pivot - High
  • R2=Pivot + (R1 - S1)
  • S2=Pivot - (R1-S1)
  • R3=High + 2*(Pivot - Low)
  • S3=Low - 2*(High - Pivot)
  • R1,R2,R3 - уровни сопротивления;
  • S1,S2,S3 - уровни поддержки

Индикатор также имеет 6 дополнительных уровней. Это линии серого цвета. Дополнительные уровни — это середина между основными уровнями.

Уровни данного индикатора для удобства имеют три цвета, это зелёный, синий и красный (по умолчанию). Зеленый уровень – это уровень сопротивления или сопротивления за текущий день, красный – это уровень поддержки, а синий – это разворотный уровень Pivot.

Горизонтальная линия зеленого цвета определяет начало текущего дня. В левом верхнем углу ценового графика отображается диапазон изменения цены данного финансового инструмента за сегодня, за вчерашний день, за неделю и за месяц.

Indicator DailyPivotPoints

Trend Arrows Trend Arrows

Индикатор строит на ценовом графике линии поддержки и линии сопротивления.

DailySize DailySize

Индикатор размера ценового движения за день. Отображает ретроспективу размеров дневных колебаний цены инструмента.

VWAP CLOSE VWAP CLOSE

Индикатор применяется определения точек ликвидности, средней цены Close, взвешенной по объему.

EA PipFinite Trend Laser EA PipFinite Trend Laser

Простой советник основан на индикаторе PipFinite Trend Laser.