Индикатор Daily Pivot Points строит уровни пивот-поинт по значениям цен предыдущего дня. Дынные уровни являются уровнями от которых отталкивается валюты для дальнейшего выбора направления движения. Индикатор имеет 3 основные уровни поддержки и 3 уровня сопротивления.



Индикатор рассчитывается по следующим формулам:

Разворотный уровень Pivot =(Z+X+Close)/3

Z – максимальное значение за вчерашний день.

X – минимальное значение за вчерашний день.

Close - цена закрытия

Второстепенные уровни поддержки, сопротивления.

R1=2Pivot - Low

S1=2Pivot - High

R2=Pivot + (R1 - S1)

S2=Pivot - (R1-S1)

R3=High + 2*(Pivot - Low)

S3=Low - 2*(High - Pivot)

R1,R2,R3 - уровни сопротивления;

S1,S2,S3 - уровни поддержки

Индикатор также имеет 6 дополнительных уровней. Это линии серого цвета. Дополнительные уровни — это середина между основными уровнями.



Уровни данного индикатора для удобства имеют три цвета, это зелёный, синий и красный (по умолчанию). Зеленый уровень – это уровень сопротивления или сопротивления за текущий день, красный – это уровень поддержки, а синий – это разворотный уровень Pivot.



Горизонтальная линия зеленого цвета определяет начало текущего дня. В левом верхнем углу ценового графика отображается диапазон изменения цены данного финансового инструмента за сегодня, за вчерашний день, за неделю и за месяц.



