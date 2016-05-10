Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DailyPivotPoints - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8179
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Daily Pivot Points строит уровни пивот-поинт по значениям цен предыдущего дня. Дынные уровни являются уровнями от которых отталкивается валюты для дальнейшего выбора направления движения. Индикатор имеет 3 основные уровни поддержки и 3 уровня сопротивления.
Индикатор рассчитывается по следующим формулам:
Разворотный уровень Pivot =(Z+X+Close)/3
- Z – максимальное значение за вчерашний день.
- X – минимальное значение за вчерашний день.
- Close - цена закрытия
Второстепенные уровни поддержки, сопротивления.
- R1=2Pivot - Low
- S1=2Pivot - High
- R2=Pivot + (R1 - S1)
- S2=Pivot - (R1-S1)
- R3=High + 2*(Pivot - Low)
- S3=Low - 2*(High - Pivot)
- R1,R2,R3 - уровни сопротивления;
- S1,S2,S3 - уровни поддержки
Индикатор также имеет 6 дополнительных уровней. Это линии серого цвета. Дополнительные уровни — это середина между основными уровнями.
Уровни данного индикатора для удобства имеют три цвета, это зелёный, синий и красный (по умолчанию). Зеленый уровень – это уровень сопротивления или сопротивления за текущий день, красный – это уровень поддержки, а синий – это разворотный уровень Pivot.
Горизонтальная линия зеленого цвета определяет начало текущего дня. В левом верхнем углу ценового графика отображается диапазон изменения цены данного финансового инструмента за сегодня, за вчерашний день, за неделю и за месяц.
Индикатор строит на ценовом графике линии поддержки и линии сопротивления.DailySize
Индикатор размера ценового движения за день. Отображает ретроспективу размеров дневных колебаний цены инструмента.
Индикатор применяется определения точек ликвидности, средней цены Close, взвешенной по объему.EA PipFinite Trend Laser
Простой советник основан на индикаторе PipFinite Trend Laser.