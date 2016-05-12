Индикатор автоматически строит 4 трендовые линии. Эти линии являются уровнями поддержки и сопротивления.

Индикатор показывает текущее направление тренда. При восходящем тренде (наклон линий вверх) необходимо открывать позиции на покупку. При нисходящем тренде нужно открывать позиции на продажу. При восходящем тренде делаем покупку, когда цена достигнет нижней оранжевой линии (цель №1) или нижней зеленной линии (цель № 2). Закрывать сделки нужно, когда цена достигнет верхней оранжевой линии (цель №1) или верхней зеленной линии (цель № 2). При нисходящем тренде продавать нужно при достижении ценой верхней зеленной или оранжевой линии, а закрывать сделку при достижении нижней зеленной или оранжевой линий.

Открывать сделку необходимо, если цена коснулась линии и не пробила ее. Закрывать сделку также необходимо, если цена коснулась линии и не пробила ее. Если линия, по которой предполагалось закрыть сделку, пробита, тогда можно не закрывать сделку. Это даст возможность получить большую прибыль, так как пробитие линии сопротивления указывает на то, что на рынке сформировался сильный тренд.



Построение ценового канала осуществляется по методу регрессии. При расчете используется количество баров, определенное параметром bars, значение которого по умолчанию равно 48. Этот параметр определяет временной интервал (количество баров). По ценам этих баров рассчитываются значения индикатора. Этот параметр вы можете изменить в соответствии с вашей торговой стратегией. Для среднесрочной торговли этот параметр должен быть больше, чем для краткосрочной торговли. Я советую использовать несколько индикаторов на различных временных интервалах.

Во входных параметрах индикатора вы также можете изменить 3 дополнительных параметра:



NBars (default = 400) - количество баров истории, на которых отображается индикатор.

kstd (default = 2) - стандартное отклонение.

shift (default = 0) - сдвиг линий индикатора.