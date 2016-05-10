Индикатор Volume Profile + Range v6.0 (бывший TPO). Распределение сделок по ценовым уровням на заданном временном участке. Показывается в виде гистограммы.

Скрипт выставляет стоп-ордер на то место, куда его бросили, или, если ближе допустимого, то на ближайший экстремум свечи.