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Индикаторы

DailySize - индикатор для MetaTrader 4

[Удален]
Просмотров:
5743
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор размера ценового движения за день. Отображает ретроспективу размеров дневных колебаний цены инструмента.

Версия для MetaTrader 5. 


 

Советы:

  • Рабочие периоды — до D1 включительно!
Volume Profile + Range v6.0 Volume Profile + Range v6.0

Индикатор Volume Profile + Range v6.0 (бывший TPO). Распределение сделок по ценовым уровням на заданном временном участке. Показывается в виде гистограммы.

Прыгающий по свечам стоп-ордер Прыгающий по свечам стоп-ордер

Скрипт выставляет стоп-ордер на то место, куда его бросили, или, если ближе допустимого, то на ближайший экстремум свечи.

Trend Arrows Trend Arrows

Индикатор строит на ценовом графике линии поддержки и линии сопротивления.

DailyPivotPoints DailyPivotPoints

Индикатор по уровням PivotPoints.