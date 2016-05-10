Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DailySize - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5743
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор размера ценового движения за день. Отображает ретроспективу размеров дневных колебаний цены инструмента.
Советы:
- Рабочие периоды — до D1 включительно!
Volume Profile + Range v6.0
Индикатор Volume Profile + Range v6.0 (бывший TPO). Распределение сделок по ценовым уровням на заданном временном участке. Показывается в виде гистограммы.Прыгающий по свечам стоп-ордер
Скрипт выставляет стоп-ордер на то место, куда его бросили, или, если ближе допустимого, то на ближайший экстремум свечи.
Trend Arrows
Индикатор строит на ценовом графике линии поддержки и линии сопротивления.DailyPivotPoints
Индикатор по уровням PivotPoints.