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Engulfing - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор отображается на ценовом графике в виде стрелок красного и зеленого цвета. Индикатор в первую очередь может быть полезен для трейдеров, использующих в своей работе свечной анализ. Потому что индикатор формирует сигналы по появлению на ценовом графике свечных фигур бычьего поглощения и медвежьего поглощения.
В индикаторе используются фигуры поглощения, потому что эти фигуры являются сильными сигналами разворота.
Индикатор хорошо работает на различных временных интервалах и с различными валютными инструментами.
Индикатор не нуждается в выборе оптимальных входных параметров. Поэтому для торговли нужно просто добавить индикатор на график.
Трендовый индикатор, построенный с помощью индикаторов RSI и CCI.Trend Channel
Индикатор помогает автоматизировать процесс построения трендовых линий.
Индикатор Fiji BB Alert основан на скользящей средней и полосах Боллиджера и предполагает торговлю на отбой от канала.OpenPendingOrderTime
Скрипт измеряет время открытия и закрытия отложенных ордеров.