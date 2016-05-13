CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Engulfing - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Mametov
Vladimir Mametov

Vladimir Mametov

4.7 (818)
5 продуктов 2 сигнала 1 статья 8 кодов 6 тем 156 комментариев
Просмотров:
12461
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отображается на ценовом графике в виде стрелок красного и зеленого цвета. Индикатор в первую очередь может быть полезен для трейдеров, использующих в своей работе свечной анализ. Потому что индикатор формирует сигналы по появлению на ценовом графике свечных фигур бычьего поглощения и медвежьего поглощения.

В индикаторе используются фигуры поглощения, потому что эти фигуры являются сильными сигналами разворота.

Индикатор хорошо работает на различных временных интервалах и с различными валютными инструментами.

Индикатор не нуждается в выборе оптимальных входных параметров. Поэтому для торговли нужно просто добавить индикатор на график.

Indicator Engulfing

EATA EATA

Трендовый индикатор, построенный с помощью индикаторов RSI и CCI.

Trend Channel Trend Channel

Индикатор помогает автоматизировать процесс построения трендовых линий.

Fiji BB_Alert Fiji BB_Alert

Индикатор Fiji BB Alert основан на скользящей средней и полосах Боллиджера и предполагает торговлю на отбой от канала.

OpenPendingOrderTime OpenPendingOrderTime

Скрипт измеряет время открытия и закрытия отложенных ордеров.