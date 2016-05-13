Индикатор отображается на ценовом графике в виде стрелок красного и зеленого цвета. Индикатор в первую очередь может быть полезен для трейдеров, использующих в своей работе свечной анализ. Потому что индикатор формирует сигналы по появлению на ценовом графике свечных фигур бычьего поглощения и медвежьего поглощения.



В индикаторе используются фигуры поглощения, потому что эти фигуры являются сильными сигналами разворота.



Индикатор хорошо работает на различных временных интервалах и с различными валютными инструментами.



Индикатор не нуждается в выборе оптимальных входных параметров. Поэтому для торговли нужно просто добавить индикатор на график.

