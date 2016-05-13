Торговля по индикатору

Если цена приблизится красной линии, поднимется выше и потом следующая свеча закроется ниже красной линии, тогда это является сигналом на продажу. Когда появится сигнал для продажи, тогда появится точка белого цвета на ценовом графике.



Если цена приблизится к зеленной линии, опустится ниже и потом следующая свеча закроется выше зеленной линии, тогда это является сигналом на покупку. Когда появится сигнал для покупки, тогда появится точка розового цвета на ценовом графике.



Индикатор Fiji BB Alert основан на скользящей средней и полосах Боллиджера и предполагает торговлю на отбой от канала. Индикатор строится на стандартном Moving Average, при этом работает как Bollinger Bands, отсюда и такое название.



Индикатор имеет несколько входных параметров, которые вы можете изменять для оптимизации работы индикатора на определенном финансовом инструменте и на определенном таймфрейме.

Параметры Bollinger Bands:



eintBandsPeriod (default = 15) - Период усреднения для вычисления индикатора

edblBandsDev (default = 2) - Количество стандартных отклонений от основной линии.

Входные параметры скользящей средней:



eintMAShift (default = 0) - Сдвиг индикатора относительно ценового графика.

Mode (default = 1) - Метод усреднения скользящей средней. 0-Простое усреднение ; 1-Экспоненциальное усреднение.

Входной параметр определяющие алгоритм формирования сигналов для открытия ордеров на покупку и продажу:



eintBarsBack (default = 1) - Определяет интервал между текущим и предыдущим баром, значение цен которых используется для формирования сигналов.



