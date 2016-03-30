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Советники

Zinger by AriusKis - эксперт для MetaTrader 4

AriusKis
AriusKis

AriusKis

2 кода 19 комментариев
Просмотров:
11628
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Пользователем задается время начала (утром) и окончания (вечером) торговли на каждый день. В заданное время выставляются отложенные ордера по границам последней свечи. Советник предназначен для ловли дневных движений цены в ту или иную сторону, отложенные стоп-ордера открываются каждый раз при возвращении цены в диапазон утренней свечи. Встроена функция трейлинг-стопа по барам, манименеджмента. Рекомендуемый таймфрейм - Н30. Валютные пары, CFD, акции с низкой ночной (азиатской) волатильностью.


Параметры советника:

  • Hourstart - час времени начала торгов;
  • Hourend - час времени окончания торгов;
  • CandleSize - минимальный размер предыдущей свечи в пунктах;
  • Ksl_close1 - множитель стоп-лосса для закрытия половины сделки;
  • Tralflag - разрешение трейлинг-стопа;
  • Tralbars - количество баров для трейлинг-стопа;
  • Risk - риск на одну сделку, %


Примеры тестов:

Test example

AbsCandleTickPrice AbsCandleTickPrice

Советник вычисляет абсолютную среднюю тиковую цену каждой текущей свечи и показывает ее на графике.

Step Back Step Back

Безындикаторный советник, основанный на безоткатном движении цены. Когда цена проходит заданное расстояние, пункт за пунктом в одном направлении, то открывается позиция. Советник использует средневзвешенные уровни стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг-стоп.

Indicator Errors Indicator Errors

Индикатор отображает на графике значение последней ошибки, произошедшей во время исполнения MQL4-программы.

Визуальный контроль достижения профита Визуальный контроль достижения профита

Этот индикатор показывает силу движения и возможность более спокойного входа с визуальной оценкой достижения будущей цели.