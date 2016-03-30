Пользователем задается время начала (утром) и окончания (вечером) торговли на каждый день. В заданное время выставляются отложенные ордера по границам последней свечи. Советник предназначен для ловли дневных движений цены в ту или иную сторону, отложенные стоп-ордера открываются каждый раз при возвращении цены в диапазон утренней свечи. Встроена функция трейлинг-стопа по барам, манименеджмента. Рекомендуемый таймфрейм - Н30. Валютные пары, CFD, акции с низкой ночной (азиатской) волатильностью.





Параметры советника:

Hourstart - час времени начала торгов;

- час времени начала торгов; Hourend - час времени окончания торгов;

- час времени окончания торгов; CandleSize - минимальный размер предыдущей свечи в пунктах;

- минимальный размер предыдущей свечи в пунктах; Ksl_close1 - множитель стоп-лосса для закрытия половины сделки;

- множитель стоп-лосса для закрытия половины сделки; Tralflag - разрешение трейлинг-стопа;

- разрешение трейлинг-стопа; Tralbars - количество баров для трейлинг-стопа;

- количество баров для трейлинг-стопа; Risk - риск на одну сделку, %





Примеры тестов:

