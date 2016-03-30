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Zinger by AriusKis - эксперт для MetaTrader 4
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Пользователем задается время начала (утром) и окончания (вечером) торговли на каждый день. В заданное время выставляются отложенные ордера по границам последней свечи. Советник предназначен для ловли дневных движений цены в ту или иную сторону, отложенные стоп-ордера открываются каждый раз при возвращении цены в диапазон утренней свечи. Встроена функция трейлинг-стопа по барам, манименеджмента. Рекомендуемый таймфрейм - Н30. Валютные пары, CFD, акции с низкой ночной (азиатской) волатильностью.
Параметры советника:
- Hourstart - час времени начала торгов;
- Hourend - час времени окончания торгов;
- CandleSize - минимальный размер предыдущей свечи в пунктах;
- Ksl_close1 - множитель стоп-лосса для закрытия половины сделки;
- Tralflag - разрешение трейлинг-стопа;
- Tralbars - количество баров для трейлинг-стопа;
- Risk - риск на одну сделку, %
Примеры тестов:
Советник вычисляет абсолютную среднюю тиковую цену каждой текущей свечи и показывает ее на графике.Step Back
Безындикаторный советник, основанный на безоткатном движении цены. Когда цена проходит заданное расстояние, пункт за пунктом в одном направлении, то открывается позиция. Советник использует средневзвешенные уровни стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг-стоп.
Индикатор отображает на графике значение последней ошибки, произошедшей во время исполнения MQL4-программы.Визуальный контроль достижения профита
Этот индикатор показывает силу движения и возможность более спокойного входа с визуальной оценкой достижения будущей цели.