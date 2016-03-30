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Indicator Errors - индикатор для MetaTrader 4
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Данный индикатор является включаемым файлом (#include), он в удобном формате на английском языке отображает на графике значение последней ошибки, произошедшей во время исполнения MQL4-программы.
Возможности:
- В удобном формате на английском языке;
- Возможность подтверждения ошибок;
- Возможность изменения положения индикатора на графике.
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