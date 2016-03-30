CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Indicator Errors - индикатор для MetaTrader 4

Daniil Kurmyshev
Daniil Kurmyshev

Daniil Kurmyshev

4.9 (52)
3 продукта 4 кода 2 темы 92 комментария
Просмотров:
4660
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Данный индикатор является включаемым файлом (#include), он в удобном формате на английском языке отображает на графике значение последней ошибки, произошедшей во время исполнения MQL4-программы.

Возможности:

  • В удобном формате на английском языке;
  • Возможность подтверждения ошибок;
  • Возможность изменения положения индикатора на графике.

1

Zinger by AriusKis Zinger by AriusKis

Советник для ловли дневных движений цены.

AbsCandleTickPrice AbsCandleTickPrice

Советник вычисляет абсолютную среднюю тиковую цену каждой текущей свечи и показывает ее на графике.

Визуальный контроль достижения профита Визуальный контроль достижения профита

Этот индикатор показывает силу движения и возможность более спокойного входа с визуальной оценкой достижения будущей цели.

ea_RSI_2MA_system ea_RSI_2MA_system

Советник построен на индикаторах RSI и MA.