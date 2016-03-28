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Советники

AbsCandleTickPrice - эксперт для MetaTrader 4

Daniil Kurmyshev
Daniil Kurmyshev

Daniil Kurmyshev

4.9 (52)
3 продукта 4 кода 2 темы 92 комментария
Просмотров:
6111
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Данный советник вычисляет среднюю тиковую цену каждой текущей свечи на графике и рисует линии, которые могут быть двух типов (горизонтальные или в виде графика), на его основе можно реализовать отличный фильтр по входу и выходу в сделку, а также Scalping стратегии.

Из анализа данного робота выявлено:

  • Чем выше период графика, тем больше тиков для анализа, тем больше точность работы.
  • Цена текущая на коррекции, почти всегда пытается вернуться к средней цене предыдущей свечи, заметно на 2 рисунке.

Если есть предложения для развития данного робота-индикатора, буду готов к сотрудничеству)

Примеры на минутном периоде:

Рисунок № 1

Trand Line

Рисунок № 2

Line

Step Back Step Back

Безындикаторный советник, основанный на безоткатном движении цены. Когда цена проходит заданное расстояние, пункт за пунктом в одном направлении, то открывается позиция. Советник использует средневзвешенные уровни стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг-стоп.

ea_ADX_2MA_system ea_ADX_2MA_system

Стратегия построена на использовании индикаторов ADX и MA.

Zinger by AriusKis Zinger by AriusKis

Советник для ловли дневных движений цены.

Indicator Errors Indicator Errors

Индикатор отображает на графике значение последней ошибки, произошедшей во время исполнения MQL4-программы.