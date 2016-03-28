Данный советник вычисляет среднюю тиковую цену каждой текущей свечи на графике и рисует линии, которые могут быть двух типов (горизонтальные или в виде графика), на его основе можно реализовать отличный фильтр по входу и выходу в сделку, а также Scalping стратегии.

Из анализа данного робота выявлено:

Чем выше период графика, тем больше тиков для анализа, тем больше точность работы.

Цена текущая на коррекции, почти всегда пытается вернуться к средней цене предыдущей свечи, заметно на 2 рисунке.

Если есть предложения для развития данного робота-индикатора, буду готов к сотрудничеству)

Примеры на минутном периоде:

Рисунок № 1

Рисунок № 2