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AbsCandleTickPrice - эксперт для MetaTrader 4
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Данный советник вычисляет среднюю тиковую цену каждой текущей свечи на графике и рисует линии, которые могут быть двух типов (горизонтальные или в виде графика), на его основе можно реализовать отличный фильтр по входу и выходу в сделку, а также Scalping стратегии.
Из анализа данного робота выявлено:
- Чем выше период графика, тем больше тиков для анализа, тем больше точность работы.
- Цена текущая на коррекции, почти всегда пытается вернуться к средней цене предыдущей свечи, заметно на 2 рисунке.
Если есть предложения для развития данного робота-индикатора, буду готов к сотрудничеству)
Примеры на минутном периоде:
Рисунок № 1
Рисунок № 2
Безындикаторный советник, основанный на безоткатном движении цены. Когда цена проходит заданное расстояние, пункт за пунктом в одном направлении, то открывается позиция. Советник использует средневзвешенные уровни стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг-стоп.ea_ADX_2MA_system
Стратегия построена на использовании индикаторов ADX и MA.
Советник для ловли дневных движений цены.Indicator Errors
Индикатор отображает на графике значение последней ошибки, произошедшей во время исполнения MQL4-программы.