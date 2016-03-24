Безындикаторный советник, основанный на безоткатном движении цены. Когда цена проходит заданное расстояние, пункт за пунктом в одном направлении, то открывается позиция. Советник использует средневзвешенные уровни стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг-стоп.

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