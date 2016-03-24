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Step Back - эксперт для MetaTrader 4
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Безындикаторный советник, основанный на безоткатном движении цены. Когда цена проходит заданное расстояние, пункт за пунктом в одном направлении, то открывается позиция. Советник использует средневзвешенные уровни стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг-стоп.
Параметры:
- PriceMove – безоткатное количество пунктов, пройденных ценой;
- TakeProfit – начальный тейк-профит в пунктах;
- StopLoss – начальный стоп-лосс в пунктах;
- AutoLot – авторасчет торгового лота в зависимости от стоп-лосса и свободных средств. При 0 не используется;
- Lot – начальный торговый лот, если AutoLot=0;
- Magic – магический номер. При 0 работает со всеми ордерами;
- Com – комментарий к ордерам;
- BreakevenStop – количество пунктов, пройденных ценой для вывода сделки в безубыток;
- BreakevenStep – шаг установки уровня безубытка;
- TrailingStop – величина трейлинг-стопа для открытых позиций;
- TrailingStep – шаг трейлинг-стопа;
- DrawInfo – выводить информацию о торговом счете на график.
ea_ADX_2MA_system
Стратегия построена на использовании индикаторов ADX и MA.ea_Stochastic_system
Советник использует анализ индикатора Stochastic.
AbsCandleTickPrice
Советник вычисляет абсолютную среднюю тиковую цену каждой текущей свечи и показывает ее на графике.Zinger by AriusKis
Советник для ловли дневных движений цены.