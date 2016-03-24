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Советники

Step Back - эксперт для MetaTrader 4

Volodymyr Hrybachov
Volodymyr Hrybachov

Volodymyr Hrybachov

3.9 (331)
Привіт, трейдере! 👋
Мене звати Володимир, я з України 🇺🇦. Понад десять років працюю з платформами MetaTrader — пишу торгові системи, індикатори та утиліти на MQL4/MQL5.
2 кода 26 тем 927 комментариев
Просмотров:
10811
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
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Безындикаторный советник, основанный на безоткатном движении цены. Когда цена проходит заданное расстояние, пункт за пунктом в одном направлении, то открывается позиция. Советник использует средневзвешенные уровни стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг-стоп.

Параметры:

  • PriceMove – безоткатное количество пунктов, пройденных ценой;
  • TakeProfit – начальный тейк-профит в пунктах;
  • StopLoss – начальный стоп-лосс в пунктах;
  • AutoLot – авторасчет торгового лота в зависимости от стоп-лосса и свободных средств. При 0 не используется;
  • Lot – начальный торговый лот, если AutoLot=0;
  • Magic – магический номер. При 0 работает со всеми ордерами;
  • Com – комментарий к ордерам;
  • BreakevenStop – количество пунктов, пройденных ценой для вывода сделки в безубыток;
  • BreakevenStep – шаг установки уровня безубытка;
  • TrailingStop – величина трейлинг-стопа для открытых позиций;
  • TrailingStep – шаг трейлинг-стопа;
  • DrawInfo – выводить информацию о торговом счете на график.

ea_ADX_2MA_system ea_ADX_2MA_system

Стратегия построена на использовании индикаторов ADX и MA.

ea_Stochastic_system ea_Stochastic_system

Советник использует анализ индикатора Stochastic.

AbsCandleTickPrice AbsCandleTickPrice

Советник вычисляет абсолютную среднюю тиковую цену каждой текущей свечи и показывает ее на графике.

Zinger by AriusKis Zinger by AriusKis

Советник для ловли дневных движений цены.