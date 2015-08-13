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FractalAMA_MBK_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор FractalAMA_MBK с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FractalAMA_MBK.mq5.
Рис.1. Индикатор FractalAMA_MBK_HTF
Exp_ForecastOscilator
Эксперт Exp_ForecastOscilator построен на основе сигналов семафорного сигнального индикатора ForecastOscilator.Exp_Force_DiverSign
Эксперт Exp_Force_DiverSign построен на основе сигналов семафорного сигнального индикатора Force_DiverSign.
Exp_FractalAMA_MBK
Эксперт Exp_FractalAMA_MBK построен на основе сигналов скользящих средних индикатора FractalAMA_MBK.FractalChannel_HTF
Индикатор FractalChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.