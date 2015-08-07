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Exp_Ergodic_Ticks_Volume_OSMA - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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1851
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Эксперт Exp_Ergodic_Ticks_Volume_OSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы Ergodic_Ticks_Volume_OSMA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения гистограммы.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Ergodic_Ticks_Volume_OSMA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H8:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

Ergodic_Ticks_Volume_OSMA_HTF Ergodic_Ticks_Volume_OSMA_HTF

Индикатор Ergodic_Ticks_Volume_OSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Entropy_HTF Entropy_HTF

Индикатор Entropy с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ExtremLine_HTF ExtremLine_HTF

Индикатор ExtremLine с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_Fast2 Exp_Fast2

Эксперт Exp_Fast2 построен на основе сигналов индикатора Fast2.