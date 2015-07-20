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Индикаторы

DayBears - индикатор для MetaTrader 4

Mikhail Sergeev
Mikhail Sergeev

Mikhail Sergeev

3.9 (302)
Mikhail Sergeev is a qualified specialist in the field of trading with 17 years of experience. An expert in the development of indicators and trading systems for MetaTrader 5.
I work in a team with the best guys from TrendRiders. Together we create powerful tools for analyzing stock charts.
14 продуктов 3 сигнала 17 кодов 3 темы 38 комментариев
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Просмотров:
3192
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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DayBears — индикатор Bears Power, в котором период индикатора автоматически рассчитывается по количеству баров текущего дня.

Таймфрейм: M1-D1. При первом запуске на расчет индикатора требуется время.

DayBears

Советы:

  • Используйте для принятия решений при внутридневной торговле.
DayBulls DayBulls

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