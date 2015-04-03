CodeBaseРазделы
Urdala News Investing - индикатор для MetaTrader 4

Sergey Rashevskiy
Индикатор можно использовать в ваших советниках для блокировки торговли или открытия сделок перед выходом новостей.

Данные по новостям советник берет с сайта http://investing.com.

Из советника индикатор вызывать с помощью функции:

double CheckNews = iCustom(Symbol(),0,"urdala_news_investing.com",TimeDo,TimePosle,offset,Vhigh,Vmedium,Vlow,symbols,0,0);
  • если CheckNews равно 0, то в периоде TimeDo минут вперед и TimePosle минут назад, новостей, подпадающих под наши настройки нет.
  • если CheckNews равно 1, то новости в данном промежутке времени есть.

Настройки:

  • TimeDo - время в минутах до новости для срабатывания сигнала.
  • TimePosle - время в минутах после новости для срабатывания сигнала.
  • offset - часовой пояс сервера терминала.
  • Vhigh,Vmedium,Vlow - настройки важности сильных, средних, слабых новостей. (true/false)
  • symbols - валюты для показа в новостях (пусто - только текущие валюты). Например, если вы укажете здесь "EUR,GBP,USD", то на данном графике будут показываться новости только по данным трем валютам

Новостной индикатор urdala_news_investing.com показывает новости на графике, а также управляет вашими советниками перед новостями.

