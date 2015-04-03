Индикатор можно использовать в ваших советниках для блокировки торговли или открытия сделок перед выходом новостей.

Данные по новостям советник берет с сайта http://investing.com.

Из советника индикатор вызывать с помощью функции:

double CheckNews = iCustom ( Symbol (), 0 , "urdala_news_investing.com" ,TimeDo,TimePosle,offset,Vhigh,Vmedium,Vlow,symbols, 0 , 0 );

если CheckNews равно 0, то в периоде TimeDo минут вперед и TimePosle минут назад, новостей, подпадающих под наши настройки нет.

если CheckNews равно 1, то новости в данном промежутке времени есть.

Настройки: