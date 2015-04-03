Смотри, как бесплатно скачать роботов
Urdala News Investing - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор можно использовать в ваших советниках для блокировки торговли или открытия сделок перед выходом новостей.
Данные по новостям советник берет с сайта http://investing.com.
Из советника индикатор вызывать с помощью функции:
double CheckNews = iCustom(Symbol(),0,"urdala_news_investing.com",TimeDo,TimePosle,offset,Vhigh,Vmedium,Vlow,symbols,0,0);
- если CheckNews равно 0, то в периоде TimeDo минут вперед и TimePosle минут назад, новостей, подпадающих под наши настройки нет.
- если CheckNews равно 1, то новости в данном промежутке времени есть.
Настройки:
- TimeDo - время в минутах до новости для срабатывания сигнала.
- TimePosle - время в минутах после новости для срабатывания сигнала.
- offset - часовой пояс сервера терминала.
- Vhigh,Vmedium,Vlow - настройки важности сильных, средних, слабых новостей. (true/false)
- symbols - валюты для показа в новостях (пусто - только текущие валюты). Например, если вы укажете здесь "EUR,GBP,USD", то на данном графике будут показываться новости только по данным трем валютам
