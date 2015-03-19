Реальный автор:

Неизвестный автор, после него пришлось почти все переделать, лень было писать с нуля.

Советник открывает позиции по алгоритму метода Пуриа. Ставит фиксированный профит и стоплос. Размер профита и стопа задаются в исходных параметрах. Пока в рынке есть открытая позиция, советник игнорирует поступление новых торговых сигналов. После закрытия позиции по профиту или стопу, советник ищет новую точку входа. Объем позиции задается вручную или рассчитывается автоматически. Советник очень простой и не предназначен для самостоятельной торговли. В коде представлены два варианта советника отличающиеся блоком доступных переменных, советник Metod_Puria_Testing.mq4 в блоке переменных имеет возможность изменять все внутренние параметры и предназначен для тестирования стратегии. Советник Metod_Puria.mq4 (а рхиве) в блоке параметров имеет доступ к только основных параметрам.



Трендовая торговая стратегия основана на пересечении трех скользящих средних. Две медленные с периодами 75 и 85, метод Linear Weighted применить к Low. Быстрая средняя с периодом 5, метод Exponential, применить к Close. Индикатор MACD с параметрами 15/26/1 (стандартный 12/26/9). Точка входа формируется при пересечении быстрой скользящей двух медленных. При этом проверяется в какой зоне находится MACD.

Сигнал BUY - MA(5) пересекла и находится выше MA(75), MA(85), при этом MACD имеет минимум один закрытый столбик гистограммы в положительной области.

Сигнал SELL - MA(5) пересекла и находится ниже MA(75), MA(85), при этом MACD имеет минимум один закрытый столбик гистограммы в отрицательной области.

Позиция открывается только на втором и более столбике гистограммы MACD после пересечения нулевой линии.

На рисунке пример сигнала Sell.





Подробное описание торговой стратегии метода Пуриа.

Описание алгоритма кода советника на языке программирования MQL4.



Настройка советника:





Настройки очень просты.

Lot - Объем открываемой позиции. Если установлен 0.0, как на картинке, советник рассчитывает автоматически по формуле Lot = "Размер свободных средств" / 9000 для каждой новой позиции. Полученное значение должно быть в диапазоне от 0.01 и до 15. Если меньше или больше приводится к указанным параметрам. Можно явно установить требуемый объем, вписав число в поле "Значение". В этом случае проверка на правильность не проводится.

StopLoss - размер стопа в пунктах.



TakeProfit - размер профита в пунктах.

InitOrder - логика открытия позиций советником 0 - допускается открытие по длительному тренду повторяющихся ордеров Buy или Sell (мягкое касание скользящих) и 1 - чередование позиций Buy и Sell (жесткое касание). Подробности логики в видео.



*ВАЖНО - советник автоматически корректирует значения в зависимости от 4-х или 5-ти знаков в терминале. Если вы введете к примеру StopLoss - 30, это будет 30 пунктов для 4-х значного и 300 пунктов для 5-ти значного терминалов.



Рекомендуемый рабочий таймфрейм М30, валютные пары GBPUSD, NZDUSD AUDNZD. Лучшие показатели по паре NZDUSD. В принципе пары могут быть любые и таймфрейм любой. Необходимо для каждого случая подбирать стоп и профит.

Тестирование:

Это не грааль. При разных параметрах получаются разные результаты. Метод Пуриа - трендовая система и во флете будет сливать капитал, на трендах зарабатывать. Нормальный диапазон колебания пары для торговли в течении дня от 60 пунктов. В день на М30 будет 1 - 2 позиции.

Тест за последние 6 месяцев. Начальный депозит 10000.

GBPUSD Профит 79 п, Стоп 28 п.

Вариант советника для тестов позволяет изменять параметры всех переменных в тестере стратегий и подобрать на текущий момент уникальные параметры. Результаты тестов будут очень полезны огромному количеству трейдеров интересующихся данной стратегией.



Замечания:

Советник не имеет защиты от "дурака". Не проверяет связь с брокером, если при установке ордера не установится по какой либо причине стоп или профит он этого даже не заметит. На ECN счетах скорее всего не будет открывать ордера. На одном графике может быть только один открытый ордер советника. Каждому своему открытому ордеру он присваивает номер MagicNumber 122122. В теминале на графике могут присутствовать ордера других советников и ордера открытые вручную. На работу советника это не окажет никакого влияния, кроме как на обьем лота открываемой им позиции.

