MAChannel_Close_MultiTF - индикатор для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Просмотров:
10376
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Мультипериодная версия индикатора MAChannel_Close. При помощи специального информационного табло индикатор отображает состояние канала средних скользящих линий на выбранных таймфреймах.

Вдобавок к визуализации текущего состояния канала на разных ТФ доступен просмотр состояния на более ранних барах, для чего используется указатель бара съема данных (вертикальная пунктирная линия). Для перемещения указателя не нужно выделять и перемещать линию. Достаточно произвести клик левой клавишей мыши в пределах нужного бара (между максимумом и минимумом свечи).

Подробное описание доступно в статье - "Мультипериодный тренд канала средних".

Мультипериодная версия индикатора MAChannel_Close.

