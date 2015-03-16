Ставь лайки и следи за новостями
MAChannel_Close_MultiTF - индикатор для MetaTrader 4
10376
Мультипериодная версия индикатора MAChannel_Close. При помощи специального информационного табло индикатор отображает состояние канала средних скользящих линий на выбранных таймфреймах.
Вдобавок к визуализации текущего состояния канала на разных ТФ доступен просмотр состояния на более ранних барах, для чего используется указатель бара съема данных (вертикальная пунктирная линия). Для перемещения указателя не нужно выделять и перемещать линию. Достаточно произвести клик левой клавишей мыши в пределах нужного бара (между максимумом и минимумом свечи).
Подробное описание доступно в статье - "Мультипериодный тренд канала средних".
