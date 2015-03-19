Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MM - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8809
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Расчет размера лота исходя из размера свободной маржи и заданного процента риска.
Выполнен в виде советника, но торговых функций не имеет.
Советник по методу Пуриа
Советник открывает позиции по алгоритму метода Пуриа.CCI_Band
Расширенный индикатор CCI на базе стандартного индикатора из поставки MetaTrader 4.
Buy and Sell
Советник открывает по очереди ордера: сначала buy, затем sell.ZigZaHod (Performance edition)
Отмеренный ход от фрактала или ZigZag по найденному импульсу. Ускоренная версия. Подходит для оптимизации.