Расширенный индикатор CCI на базе стандартного индикатора из поставки MetaTrader 4.

Советник открывает по очереди ордера: сначала buy, затем sell.

Отмеренный ход от фрактала или ZigZag по найденному импульсу. Ускоренная версия. Подходит для оптимизации.