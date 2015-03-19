CodeBaseРазделы
MM - эксперт для MetaTrader 4

Михаил
Просмотров:
8809
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Расчет размера лота исходя из размера свободной маржи и заданного процента риска.

Выполнен в виде советника, но торговых функций не имеет.

Расчет размера лота исходя из размера свободной маржи и заданного процента риска.

