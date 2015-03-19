Советник открывает buy ордер с Take Profit и Stop Loss, когда ордер закроется по Take Profit или Stop Loss, откроется ордер sell.

Потом все повторяется, пока хватит депозита.

Советник был создан для оценки нормального распределения buy/sell ордеров и проверок торговых идей.

Результат тестирования: