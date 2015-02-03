Ставь лайки и следи за новостями
MAChannel_Close - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор решает задачу фильтрации сигналов пересечения средних скользящих линий в периоды затяжных флэтов.
В то же время, индикатор не стоит рассматривать как самодостаточный: исключительно на его основе торговую систему не построишь. Для этого, как минимум, требуется наличие правил определения точек входа по направлению тренда, выявленному индикатором.
Показания индикатора: две горизонтальные линии - границы канала. Граница канала отображается в виде сплошной или пунктирной линии.
- Сплошная линия указывает на формирование непробитого уровня поддержки или сопротивления.
- Пунктирная линия - уровень пробит, что означает развитие соответствующего тренда.
- Пробитая нижняя граница канала - нисходящий тренд, верхняя граница - восходящий тренд.
Подробнее о способе построения канала рассказано в статье "Тренд канала средних".
Обновление от 15.03.2015.
Найдена ошибка при работе индикатора в некоторых редких случаях, а именно: при одновременном возникновении двух событий - пересечении средних скользящих линий и пробое границы канала ценой закрытия. В таких случаях не производился перерасчет границ канала. Ошибка исправлена, новая версия прилагается.
Обновление от 22.03.2015.
Добавлены возможности воспроизведения звукового сигнала и отсылки Push-уведомления в момент смены тренда. При необходимости оба новшества отключаются путем изменения значений настроечных параметров "Сигнал при смене тренда?" и "Уведомление при смене тренда?".
