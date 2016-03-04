CodeBaseРазделы
Simple Pip Value Calculator - индикатор для MetaTrader 4

Stuart Browne
"1 движение пипса на паре EURUSD (или на любой другой паре) — сколько это в валюте моего депозита?"

Этот вопрос часто задается на форуме MQL и на других тематических форумах. Понимание того, скольких единиц валюты депозита может стоить вам движение на 1 пипс (или пункт), — один из важнейших факторов в совершении каждого трейда.

Если вы этого не знаете, то как же вы рассчитаете свой риск?

Этот простой калькулятор покажет вам стоимость 1 пипса на любой паре в вашей валюте депозита. Вы можете либо использовать его "как есть" в качестве удобного инструмента, либо использовать для создания ваших собственных советников и стратегий. Код открытый, распространяется свободно.

Входные параметры:

Вводится только один параметр: размер лота, которым вы хотите торговать. Просто введите его, а все остальное будет подсчитано автоматически. В расчетах учитывается количество знаков после запятой у разных брокеров (стандартное — 4 знака или ECN — 5 знаков).

Применение:

Просто перетащите индикатор на любой график, введите размер лота, и значение по символу этого графика будет отображено в левом верхнем углу экрана. Если вы хотите доработать этот код — вперед! Например, к нему можно добавить текстовые метки, или модифицировать его любым другим образом.

Simple Pip Value Calculator

Версия 1.02 загружена 15 февраля 2015, исправлен подсчет размера пипса.  

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12418

