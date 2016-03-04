Смотри, как бесплатно скачать роботов
Strategy Tester Equalizer - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор позволяет контролировать скорость работы тестера стратегий.
Вы можете замедлять или ускорять работу тестера стратегий, когда скорость визуализации выставлена на значение 32.
- Speed: уменьшение скорости (меньше или равно нулю)
- Skip Tick: увеличение скорости (больше или равно нулю)
- Step: интервал (больше или равно единице)
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Uh-y9dcopmI.
Рекомендации:
- Проверьте 'Allow DLL imports' перед тем, как запустить индикатор.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12407
