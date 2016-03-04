Индикатор Kiosotto_Lines с усреднением значений.

Позволяет быстро идентифицировать шаблоны, в изобилии образующиеся при торговле несколькими инструментами на нескольких таймфреймах.

Индикатор, рассчитывающий стоимость одного пипса на различных символах в валюте депозита.

Советник закрывает все позиции, если эквити достигает определенного процентного соотношения к балансу.