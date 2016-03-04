CodeBaseРазделы
Индикаторы

Strategy Tester Equalizer - индикатор для MetaTrader 4

Zoltan Meszaros
Просмотров:
4928
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор позволяет контролировать скорость работы тестера стратегий.

Вы можете замедлять или ускорять работу тестера стратегий, когда скорость визуализации выставлена на значение 32.

  • Speed: уменьшение скорости (меньше или равно нулю)
  • Skip Tick: увеличение скорости (больше или равно нулю)
  • Step: интервал (больше или равно единице)

Использование

Видео:

https://www.youtube.com/watch?v=Uh-y9dcopmI.

Рекомендации:

  • Проверьте 'Allow DLL imports' перед тем, как запустить индикатор.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12407

