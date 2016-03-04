CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Template Name - индикатор для MetaTrader 4

file45 | Russian English
Просмотров:
3288
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
  • Торговля несколькими инструментами на нескольких таймфреймах (и у разных брокеров) может приводить к использованию множества разных шаблонов.
  • Тестирование шаблонов, в свою очередь, создает дополнительные шаблоны.
  • Быстрый способ идентификации шаблонов целесообразен во избежание путаницы, торговых ошибок и потери эффективности.
  • Этот простой индикатор выполняет поставленную задачу.

Образец использования индикатора:

Ключевые показатели:

  • IX = Индикаторы
  • FX = Forex
  • C = Биржевые товары
  • X = Нет алертов
  • S = Звуковой сигнал (сигнал о закрытии свечи)
  • E = EMA
  • W = WMA *

* В данном примере — основной индикатор, отображающий тренд. Остальные индикаторы могут присутствовать на графике, но необязательно должны включаться в имя шаблона.

Template Name indicator MetaTrader 4

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12399

Kiosotto Lines_MA Kiosotto Lines_MA

Индикатор Kiosotto_Lines с усреднением значений.

PercentChange PercentChange

Изменение цены в процентах.

Strategy Tester Equalizer Strategy Tester Equalizer

Индикатор позволяет контролировать скорость работы тестера стратегий.

Simple Pip Value Calculator Simple Pip Value Calculator

Индикатор, рассчитывающий стоимость одного пипса на различных символах в валюте депозита.