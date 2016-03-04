Торговля несколькими инструментами на нескольких таймфреймах (и у разных брокеров) может приводить к использованию множества разных шаблонов.

Тестирование шаблонов, в свою очередь, создает дополнительные шаблоны.

Быстрый способ идентификации шаблонов целесообразен во избежание путаницы, торговых ошибок и потери эффективности.

Этот простой индикатор выполняет поставленную задачу.

Образец использования индикатора:

Ключевые показатели:

IX = Индикаторы

FX = Forex

C = Биржевые товары

X = Нет алертов

S = Звуковой сигнал (сигнал о закрытии свечи)

E = EMA

W = WMA *

* В данном примере — основной индикатор, отображающий тренд. Остальные индикаторы могут присутствовать на графике, но необязательно должны включаться в имя шаблона.