Template Name - индикатор для MetaTrader 4
- 3288
- Торговля несколькими инструментами на нескольких таймфреймах (и у разных брокеров) может приводить к использованию множества разных шаблонов.
- Тестирование шаблонов, в свою очередь, создает дополнительные шаблоны.
- Быстрый способ идентификации шаблонов целесообразен во избежание путаницы, торговых ошибок и потери эффективности.
- Этот простой индикатор выполняет поставленную задачу.
Образец использования индикатора:
Ключевые показатели:
- IX = Индикаторы
- FX = Forex
- C = Биржевые товары
- X = Нет алертов
- S = Звуковой сигнал (сигнал о закрытии свечи)
- E = EMA
- W = WMA *
* В данном примере — основной индикатор, отображающий тренд. Остальные индикаторы могут присутствовать на графике, но необязательно должны включаться в имя шаблона.
