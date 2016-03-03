Реальный автор: Kilian19@FF

Версия индикатора Kiosotto_Lines, в которой добавлена средняя скользящая линия. Усреднение производится на основе значений сразу обеих линий силы: и быков, и медведей. На каждом конкретном баре для усреднения выбирается значение той линии, которая расположена выше.

Добавлены следующие настроечные параметры: