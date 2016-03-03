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Kiosotto Lines_MA - индикатор для MetaTrader 4
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Реальный автор: Kilian19@FF
Версия индикатора Kiosotto_Lines, в которой добавлена средняя скользящая линия. Усреднение производится на основе значений сразу обеих линий силы: и быков, и медведей. На каждом конкретном баре для усреднения выбирается значение той линии, которая расположена выше.
Добавлены следующие настроечные параметры:
- Период МА - количество баров для расчета среднего.
- Метод расчета МА - одно из значений: простое, экспоненциальное, сглаженное, линейно-взвешенное.
- Коэффициент умножения МА - величина, на которую умножается рассчитанное значение среднего, что позволяет перемещать линию МА по вертикали.
- Использовать оповещения? - одно из значений: Да или Нет. Если выбрано "Да", то индикатор будет отображать окно Алерт в тех случаях, когда на последнем сформированном баре значение хотя бы одной из линий силы превысит показания средней линии.
PercentChange
Изменение цены в процентах.Kiosotto Lines
Версия индикатора Kiosotto в виде линий.
Template Name
Позволяет быстро идентифицировать шаблоны, в изобилии образующиеся при торговле несколькими инструментами на нескольких таймфреймах.Strategy Tester Equalizer
Индикатор позволяет контролировать скорость работы тестера стратегий.