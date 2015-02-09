Ставь лайки и следи за новостями
ShowMAParams - эксперт для MetaTrader 4
8676
Советник предназначен для помощи в разработке стратегий, основанных на анализе индикатора Moving Average.
Советник выводит на экран вертикальную линию, перемещая которую, можно видеть параметры двух МА:
- Значения индикатора Moving Average для быстрой (Fast) и медленной (Slow) скользящей средней.
- Значения скорости изменения Moving Average, вычисляется как разнице между n-баром и (n+SpeedShiftBars) баром.
- Значения ускорения изменения Moving Average, вычисляется как разнице между n-баром и (n+AccelShiftBars) баром.
Вычисленные значения отображаются на экране в виде таблицы. В верхней строке отображаются параметры бара, на котором стоит маркерная линия, в строках ниже отображаются значения для баров левее этой линии. Для наглядности полезно добавить на график две скользящие кривые. Для этого выберите их в терминале в окне "Навигатор->Индикаторы->Трендовые->Moving Average" и задайте те же параметры, что и в советнике.
Чем может быть полезен этот советник при разработке стратегии с использованием скользящих средних? Например, можно определить порог скорости и ускорения, при которых возникает сигнал на открытие и закрытие позиций. Для стратегии с использованием пересечения двух МА это позволит избежать ложных открытий позиций.
