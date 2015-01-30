Ставь лайки и следи за новостями
Статистика наиболее "популярных" ценовых зон, которые можно рассматривать как уровни сопротивления или поддержки.
В программе заложена следующая идея. График финансового инструмента разбивается горизонтальными линиями на ценовые зоны.
Для каждой зоны вычисляется отношения в процентах числа котировок попавших в эту зону к общему числу котировок заданного числа баров.Отсюда и название программы-"Популярные цены". Наиболее "популярные" зоны можно рассматривать как уровни сопротивления или поддержки.
Рис.1 Результат работы программы на графике при bar=0
Программа работает на всех инструментах и таймфреймах.
Результаты выводятся на график (рис. 1), в таблицу "ТОП-10 цен и ценовых зон" во вкладке "Эксперты" (рис. 2) и обновляются с приходом нового бара.
Рис. 2 Результат работы программы во вкладке "Эксперты" клиентского терминала
При работе в тестере стратегий во вкладку "Журнал" тестера стратегий выводится таблица "ТОП-10 цен и ценовых зон" за заданный промежуток времени (рис.3).
Период с 19.01.2015 г. до 28.01.2015 г. EURUSD M1.
Рис. 3 Результат работы программы в тестере стратегий во вкладке "Журнал"
Порядок работы с программой
После установки программы из окна "Навигатор" в окно финансового инструмента в появившемся окне "Свойства эксперта" нужно либо нажать "ОК" (в этом случае будут обработаны бары поместившиеся в окно инструмента) либо открыть вкладку "Входные параметры" и задать количество баров изменив параметр bar.
Задавать следует не менее 50 баров. Если хотите узнать статистику по всем барам в истории данного графика, то следует задать bar=1.
Итак:
- bar=0 -обрабатываются бары поместившиеся в окно инструмента,
- bar=1 -обрабатывается максимальное число баров в истории данного графика(Bars),
- bar=n -количество заданное пользователем не менее 50 (если n превышает Bars то обрабатывается Bars).
Используются 4 котировки бара:цены открытия, закрытия, максимальная и минимальная цена.
Кнопка "Смещение графика" клиентского терминала должна быть нажата.
Для просмотра статистики за определенное календарное время следует поместить программу в тестер стратегий.
Во вкладку "Журнал" тестера стратегий выводится таблица "ТОП-10 цен и ценовых зон" заданного инструмента за заданный промежуток времени.
