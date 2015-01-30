Статистика наиболее "популярных" ценовых зон, которые можно рассматривать как уровни сопротивления или поддержки.

В программе заложена следующая идея. График финансового инструмента разбивается горизонтальными линиями на ценовые зоны.

Для каждой зоны вычисляется отношения в процентах числа котировок попавших в эту зону к общему числу котировок заданного числа баров.Отсюда и название программы-"Популярные цены". Наиболее "популярные" зоны можно рассматривать как уровни сопротивления или поддержки.





Рис.1 Результат работы программы на графике при bar=0

Программа работает на всех инструментах и таймфреймах.



Результаты выводятся на график (рис. 1), в таблицу "ТОП-10 цен и ценовых зон" во вкладке "Эксперты" (рис. 2) и обновляются с приходом нового бара.

Рис. 2 Результат работы программы во вкладке "Эксперты" клиентского терминала

При работе в тестере стратегий во вкладку "Журнал" тестера стратегий выводится таблица "ТОП-10 цен и ценовых зон" за заданный промежуток времени (рис.3).

Период с 19.01.2015 г. до 28.01.2015 г. EURUSD M1.







Рис. 3 Результат работы программы в тестере стратегий во вкладке "Журнал"







Порядок работы с программой

После установки программы из окна "Навигатор" в окно финансового инструмента в появившемся окне "Свойства эксперта" нужно либо нажать "ОК" (в этом случае будут обработаны бары поместившиеся в окно инструмента) либо открыть вкладку "Входные параметры" и задать количество баров изменив параметр bar.

Задавать следует не менее 50 баров. Если хотите узнать статистику по всем барам в истории данного графика, то следует задать bar=1.

Итак:

bar=0 -обрабатываются бары поместившиеся в окно инструмента,

bar=1 -обрабатывается максимальное число баров в истории данного графика(Bars),

bar=n -количество заданное пользователем не менее 50 (если n превышает Bars то обрабатывается Bars).

Используются 4 котировки бара:цены открытия, закрытия, максимальная и минимальная цена.

Кнопка "Смещение графика" клиентского терминала должна быть нажата.



Для просмотра статистики за определенное календарное время следует поместить программу в тестер стратегий.

Во вкладку "Журнал" тестера стратегий выводится таблица "ТОП-10 цен и ценовых зон" заданного инструмента за заданный промежуток времени.