Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Sentiment - индикатор для MetaTrader 4
- Опубликовал:
- Ihor Herasko
- Просмотров:
- 28798
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
brax64, оригинал взят с http://www.forex-tsd.com
Оригинальный индикатор в виде гистограммы показывает четыре состояния рынка:
- Растущие бычьи настроения.
- Падающие бычьи настроения.
- Растущие медвежьи настроения.
- Падающие медвежьи настроения.
На мой взгляд, представление данных индикатором выглядит удобнее, когда бычьи и медвежьи настроения разделены на положительную и отрицательную зоны. Именно это изменение и вошло в ремикс индикатора, который, кроме всего, был переделан в духе обновленного MQL4.
Также прилагается линейная версия индикатора (Sentiment_Line), которую удобно использовать в советниках при вызове через iCustom().
Sentiment_Histo. Выше нуля - бычьи настроения, ниже - медвежьи:
Sentiment_Line:
Это очень удобный и нужный инструмент для тех, кому некогда сидеть за монитором или если вы просто хотите при получении определенной прибыли зафиксировать ее и закрыть все открытые ордера на счете.VVI-Pessim-Grid
Простой сеточный советник, рассчитанный на работу в период кризисов. Рассчитан для пары EUR/USD, но может подойти и для другой пары, которая относится к доллару.
Статистика наиболее "популярных" ценовых зон, которые можно рассматривать как уровни сопротивления или поддержки.MAChannel_Close
Определение направления тренда при помощи горизонтального канала. Канал строится на экстремумах, которые были достигнуты ценой на интервале между соседними пересечениями средних скользящих линий.