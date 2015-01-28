Реальный автор:



brax64, оригинал взят с http://www.forex-tsd.com

Оригинальный индикатор в виде гистограммы показывает четыре состояния рынка:

Растущие бычьи настроения. Падающие бычьи настроения. Растущие медвежьи настроения. Падающие медвежьи настроения.

На мой взгляд, представление данных индикатором выглядит удобнее, когда бычьи и медвежьи настроения разделены на положительную и отрицательную зоны. Именно это изменение и вошло в ремикс индикатора, который, кроме всего, был переделан в духе обновленного MQL4.

Также прилагается линейная версия индикатора (Sentiment_Line), которую удобно использовать в советниках при вызове через iCustom().

Sentiment_Histo. Выше нуля - бычьи настроения, ниже - медвежьи:





Sentiment_Line:



