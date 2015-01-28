CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Sentiment - индикатор для MetaTrader 4

brax64
Опубликовал:
Ihor Herasko
Просмотров:
28798
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

brax64, оригинал взят с http://www.forex-tsd.com

Оригинальный индикатор в виде гистограммы показывает четыре состояния рынка:

  1. Растущие бычьи настроения.
  2. Падающие бычьи настроения.
  3. Растущие медвежьи настроения.
  4. Падающие медвежьи настроения.

На мой взгляд, представление данных индикатором выглядит удобнее, когда бычьи и медвежьи настроения разделены на положительную и отрицательную зоны. Именно это изменение и вошло в ремикс индикатора, который, кроме всего, был переделан в духе обновленного MQL4.

Также прилагается линейная версия индикатора (Sentiment_Line), которую удобно использовать в советниках при вызове через iCustom().

Sentiment_Histo. Выше нуля - бычьи настроения, ниже - медвежьи:

Sentiment histogram MetaTrader4
 

Sentiment_Line:

Sentiment line indicator MetaTrader 4

Equity Tral Equity Tral

Это очень удобный и нужный инструмент для тех, кому некогда сидеть за монитором или если вы просто хотите при получении определенной прибыли зафиксировать ее и закрыть все открытые ордера на счете.

VVI-Pessim-Grid VVI-Pessim-Grid

Простой сеточный советник, рассчитанный на работу в период кризисов. Рассчитан для пары EUR/USD, но может подойти и для другой пары, которая относится к доллару.

Popular Prices Popular Prices

Статистика наиболее "популярных" ценовых зон, которые можно рассматривать как уровни сопротивления или поддержки.

MAChannel_Close MAChannel_Close

Определение направления тренда при помощи горизонтального канала. Канал строится на экстремумах, которые были достигнуты ценой на интервале между соседними пересечениями средних скользящих линий.