CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Orders on Chart - индикатор для MetaTrader 4

VII
Опубликовал:
tishko.vladimir
Просмотров:
10736
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Историю совершенных сделок можно легко отразить на графике цветными прямоугольниками. Достаточно просто перетащить мышью индикатор на график.

При этом цветными прямоугольниками будут отражены результаты входа и выхода из сделки.

Цвет прямоугольника отображает прибыль или убыток в сделке:

  • зеленый цвет– зафиксированная прибыль в сделке;
  • розовый цвет –зафиксированный убыток;
  • желтый цвет - максимальная относительная прибыль в сделке.
  • коричневый цвет -максимальная просадка

Особенность индикатора – с графика удаляются все уже наложенные графические инструменты.

Индикатор отображает историю совершенных сделок на графике цветными прямоугольниками.

MAChannel_Close MAChannel_Close

Определение направления тренда при помощи горизонтального канала. Канал строится на экстремумах, которые были достигнуты ценой на интервале между соседними пересечениями средних скользящих линий.

Popular Prices Popular Prices

Статистика наиболее "популярных" ценовых зон, которые можно рассматривать как уровни сопротивления или поддержки.

ShowMAParams ShowMAParams

Советник предназначен для помощи в разработке стратегий, основанных на анализе индикатора Moving Average.

Tsunami Tsunami

Хитрый мультивалютник, для отбития убытков на одном инструменте использует другой, тем самым избегаем слива на одностороннем движении. Использует отсекатель эквити.