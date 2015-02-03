Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Orders on Chart - индикатор для MetaTrader 4
- Опубликовал:
- tishko.vladimir
- Просмотров:
- 10736
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Историю совершенных сделок можно легко отразить на графике цветными прямоугольниками. Достаточно просто перетащить мышью индикатор на график.
При этом цветными прямоугольниками будут отражены результаты входа и выхода из сделки.
Цвет прямоугольника отображает прибыль или убыток в сделке:
- зеленый цвет– зафиксированная прибыль в сделке;
- розовый цвет –зафиксированный убыток;
- желтый цвет - максимальная относительная прибыль в сделке.
- коричневый цвет -максимальная просадка
Особенность индикатора – с графика удаляются все уже наложенные графические инструменты.
Определение направления тренда при помощи горизонтального канала. Канал строится на экстремумах, которые были достигнуты ценой на интервале между соседними пересечениями средних скользящих линий.Popular Prices
Статистика наиболее "популярных" ценовых зон, которые можно рассматривать как уровни сопротивления или поддержки.
Советник предназначен для помощи в разработке стратегий, основанных на анализе индикатора Moving Average.Tsunami
Хитрый мультивалютник, для отбития убытков на одном инструменте использует другой, тем самым избегаем слива на одностороннем движении. Использует отсекатель эквити.