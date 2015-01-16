Ставь лайки и следи за новостями
Instrument3 - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор построен на основе Instrument. Идея простая - вывод произвольного инструмента на график.
Добавлена синхронизация по произвольному периоду - день, час, неделя, месяц, год + автоматический выбор периода синхронизации по таймфрейму.
Добавлены расчёты индекса доллара и евро. По аналогии строятся индексы GBP, JPY, CHF, NZD.
Добавлена возможность вывода инвертированного графика. Например, тут на графике EURUSD выведен индекс доллара (красный) и индекс евро с инвертированием (синий):
Отсюда видно, что движение обусловлено в основном USD. Интересная картинка по золоту (красный - индекс доллара с инвертированием):
Почти все взлёты (и особенно, падения) коррелированны с движениями по USD. Отсюда же видно, что последний небольшой взлёт до уровня был спонтанной реакцией рынка на движение индекса.
Параметры:
- Instrument - инструмент, например, EURUSD или индекс, например, USD;
- Ratio - для индекса говорит, насколько надо умножить его, чтобы получились скачки, сравнимые с графиком. Для валютных пар определяется разницей величины одного пункта;
- Inverted - инвертировать - да\нет;
- SyncPeriod - период синхронизации графиков. H=каждый час, D=каждый день, W=по понедельникам, MN=первый день месяца, Y=1 января, nosync=без синхронизации or auto=выбор по таймфрейму.
