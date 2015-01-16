Индикатор построен на основе Instrument. Идея простая - вывод произвольного инструмента на график.



Добавлена синхронизация по произвольному периоду - день, час, неделя, месяц, год + автоматический выбор периода синхронизации по таймфрейму.



Добавлены расчёты индекса доллара и евро. По аналогии строятся индексы GBP, JPY, CHF, NZD.



Добавлена возможность вывода инвертированного графика. Например, тут на графике EURUSD выведен индекс доллара (красный) и индекс евро с инвертированием (синий):







Отсюда видно, что движение обусловлено в основном USD. Интересная картинка по золоту (красный - индекс доллара с инвертированием):

Почти все взлёты (и особенно, падения) коррелированны с движениями по USD. Отсюда же видно, что последний небольшой взлёт до уровня был спонтанной реакцией рынка на движение индекса.



Параметры: