CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Instrument3 - индикатор для MetaTrader 4

Александр Винников
Просмотров:
6346
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор построен на основе Instrument. Идея простая - вывод произвольного инструмента на график.

Добавлена синхронизация по произвольному периоду - день, час, неделя, месяц, год + автоматический выбор периода синхронизации по таймфрейму.

Добавлены расчёты индекса доллара и евро. По аналогии строятся индексы GBP, JPY, CHF, NZD.

Добавлена возможность вывода инвертированного графика. Например, тут на графике EURUSD выведен индекс доллара (красный) и индекс евро с инвертированием (синий):

EURUSD

Отсюда видно, что движение обусловлено в основном USD. Интересная картинка по золоту (красный - индекс доллара с инвертированием):

XAUUSD

Почти все взлёты (и особенно, падения) коррелированны с движениями по USD. Отсюда же видно, что последний небольшой взлёт до уровня был спонтанной реакцией рынка на движение индекса.

Параметры:

  • Instrument - инструмент, например, EURUSD или индекс, например, USD;
  • Ratio - для индекса говорит, насколько надо умножить его, чтобы получились скачки, сравнимые с графиком. Для валютных пар определяется разницей величины одного пункта;
  • Inverted - инвертировать - да\нет;
  • SyncPeriod - период синхронизации графиков. H=каждый час, D=каждый день, W=по понедельникам, MN=первый день месяца, Y=1 января, nosync=без синхронизации or auto=выбор по таймфрейму.
3 Bar Fractals 3 Bar Fractals

Фракталы строятся по 3 предыдущим барам (они не перерисовываются т.к. текущий бар не участвует в расчете).

Индикатор разницы расстояния между 2-мя Moving Average в виде гистограммы Индикатор разницы расстояния между 2-мя Moving Average в виде гистограммы

Данный индикатор показывает разницу расстояния между 2-мя Moving Average (Fast MA и Slow MA) в виде цветной гистограммы. В индикаторе имеется возможность отображать старший таймфрейм, нежели таймфрейм графика, к которому он прикреплён, а также возможность выбора инструмента для расчёта показаний индикатора.

MyHistory MyHistory

Индикатор показывает в виде графика историю изменения баланса на текущем счёте.

Vav_OpenOrder_Manually Vav_OpenOrder_Manually

Набор скриптов для установки отложенных ордеров.