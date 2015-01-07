Данный индикатор показывает разницу расстояния между 2-мя Moving Average (Fast MA и Slow MA) в виде цветной гистограммы. В индикаторе имеется возможность отображать старший таймфрейм, нежели таймфрейм графика, к которому он прикреплён, а также возможность выбора инструмента для расчёта показаний индикатора.







Fast MA — настройки подключаемого индикатора скользящей средней (Moving Average) – период, сдвиг, метод МА. Используется Moving Average, который включен в терминал Meta Trader 4.

TF (Time Frame) – позволяет выбрать таймфрейм отображения индикатора. Time Frame выбирается из current, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1. Если в строке указано "current", то индикатор отображает информацию с графика, к которому прикреплён. Например, индикатор, прикрепленный к 15-минутному графику, может отображать показания с 4-х часового графика.

Также в индикаторе имеется возможность 4-х вариантов окраски столбцов индикатора:

Если столбец выше нулевой линии и его значение больше предыдущего столбца. Если столбец выше нулевой линии и его значение меньше предыдущего столбца. Если столбец ниже нулевой линии и его значение меньше предыдущего столбца. Если столбец ниже нулевой линии и его значение больше предыдущего столбца.