Трейдеры часто обращают внимание на гэпы - ценовые разрывы между ценой закрытия одной свечи и ценой открытия другой.



На рынке Форекс такие явления достаточно редки, а потому собрать по ним мало-мальски значимую статистику сложно.

В дополнение к этим классическим гэпам существуют ценовые разрывы, образовавшиеся внутри свечей М1. Глядя на такую свечу, гэп увидеть невозможно. И даже предположить его наличие там затруднительно. Единственный путь фиксации таких гэпов - обработка тикового потока с целью сравнения цен двух соседних тиков.

Индикатор HiddenGap отображает гэпы как на истории (при наличии тикового файла типа *.tks в папке MQL4\Files), так и онлайн путем накопления данных о тиковом потоке.

Наличие гэпов вниз на свече отображается кружками красного цвета сверху свечи, а гэпов вверх - синими кружками снизу свечи. Число внутри кружков - количество гэпов. При количестве 10 и больше всегда отображается 10.

Чтобы увидеть детализированную информацию о гэпах, достаточно произвести одиночный клик левой клавишей мыши на указателе гэпа (кружке с количеством гэпов).

Для того чтобы убрать детализацию, нужно повторить это же действие на той же свече. При повторении клика на указателе гэпа другой свечи детализация переместится.

Указание минимальной высоты регистрируемых гэпов, а также настройка цветов отображения данных доступна в разделе "Входные параметры":

Более подробно о работе индикатора читайте в материале Скрытые гэпы.

Обновление от 31.03.2015.

Добавлены возможности воспроизведения звукового сигнала и отсылки Push-уведомления в момент регистрации очередного гэпа. Оба новшества отключаются при необходимости путем изменения значений настроечных параметров "Сигнал при образовании гэпа?" и "Уведомление при образовании гэпа?".