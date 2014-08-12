Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Советник закрывает позиции, удаляет ордера и закрывает терминал в заданное время.

Но в том-то и суть, что он закрывает не сегодня, а завтра или послезавтра, или в другой день, к примеру, в пятницу. В советнике e-CloseByTime вы можете задать произвольные дату и время закрытия позиций. Кроме того, есть возможность отфильтровать позиции по символу, по типу и по магику.

Можно задать два времени: первое время удалит отложенник, если не сработал. Второе время закроет все ордера.

Рисует две линии. Время задается: часы и минуты текущего дня.

В советнике e-CloseByTime можно настроить следующие параметры: