Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
e-CloseByTime - эксперт для MetaTrader 4
- Опубликовал:
- [Удален]
- Просмотров:
- 4089
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Советник закрывает позиции, удаляет ордера и закрывает терминал в заданное время.
Но в том-то и суть, что он закрывает не сегодня, а завтра или послезавтра, или в другой день, к примеру, в пятницу. В советнике e-CloseByTime вы можете задать произвольные дату и время закрытия позиций. Кроме того, есть возможность отфильтровать позиции по символу, по типу и по магику.
Можно задать два времени: первое время удалит отложенник, если не сработал. Второе время закроет все ордера.
Рисует две линии. Время задается: часы и минуты текущего дня.
В советнике e-CloseByTime можно настроить следующие параметры:
- NumberAccount=0 — Номер торгового счёта, на котором разрешена работа советника. 0 — работа советника разрешена на любом счёте.
- symbol="" — Торговый инструмент: "" — любой, "0" — текущий.
- Operation=-1 — Торговая операция: -1 — любая, 0 — Buy, 1 — Sell.
- MagicNumber=-1 — Идентификатор позиций/ордеров.
- SetVLine=True — Установить вертикальную линию на дату и время закрытия.
- colorLine=Red — Цвет линии.
- styleLine=0 — Стиль линии: 0 — STYLE_SOLID — Сплошная линия, 1 — STYLE_DASH — Штриховая линия, 2 — STYLE_DOT — Пунктирная линия, 3 - STYLE_DASHDOT — Штрих-пунктирная линия, 4 — STYLE_DASHDOTDOT — Штрих-пунктирная линия с двойными точками.
- widthLine=3 — Ширина линии.
- DeleteOrders=False — Удалять ордера.
- CloseTerminal=False — Закрывать терминал.
- ShowComment=True — В верхний левый угол графика выводить параметры советника.
- UseSound=True — Озвучивать совершение торговых операций.
- SoundSuccess="expert.wav" — Звук успеха.
- SoundError="timeout.wav" — Звук ошибки.
- Slippage=15 — Проскальзывание цены в пунктах. Это значение указано для 5-знака. Для 4-знака используйте 2 или 3 пункта.
- NumberOfTry=3 — Количество торговых попыток при ошибках.
Индикатор торговых сессий.Торговая панель
Если совпали сигналы 6 индикаторов по 9 таймфреймам, то советник открывает позицию. Сигналы и таймфреймы выбираете сами.
Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.i-SKB-F
Индикатор каналов.