e-CloseByTime - эксперт для MetaTrader 4

Ким Игорь В. aka KimIV
Опубликовал:
[Удален]
Просмотров:
4089
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Советник закрывает позиции, удаляет ордера и закрывает терминал в заданное время.

Но в том-то и суть, что он закрывает не сегодня, а завтра или послезавтра, или в другой день, к примеру, в пятницу. В советнике e-CloseByTime вы можете задать произвольные дату и время закрытия позиций. Кроме того, есть возможность отфильтровать позиции по символу, по типу и по магику.

Можно задать два времени: первое время удалит отложенник, если не сработал. Второе время закроет все ордера.

Рисует две линии. Время задается: часы и минуты текущего дня.

В советнике e-CloseByTime можно настроить следующие параметры:

  1. NumberAccount=0 — Номер торгового счёта, на котором разрешена работа советника. 0 — работа советника разрешена на любом счёте.
  2. symbol="" — Торговый инструмент: "" — любой, "0" — текущий.
  3. Operation=-1 — Торговая операция: -1 — любая, 0 — Buy, 1 — Sell.
  4. MagicNumber=-1 — Идентификатор позиций/ордеров.
  5. SetVLine=True — Установить вертикальную линию на дату и время закрытия.
  6. colorLine=Red — Цвет линии.
  7. styleLine=0 — Стиль линии: 0 — STYLE_SOLID — Сплошная линия, 1 — STYLE_DASH — Штриховая линия, 2 — STYLE_DOT — Пунктирная линия, 3 - STYLE_DASHDOT — Штрих-пунктирная линия, 4 — STYLE_DASHDOTDOT — Штрих-пунктирная линия с двойными точками.
  8. widthLine=3 — Ширина линии.
  9. DeleteOrders=False — Удалять ордера.
  10. CloseTerminal=False — Закрывать терминал.
  11. ShowComment=True — В верхний левый угол графика выводить параметры советника.
  12. UseSound=True — Озвучивать совершение торговых операций.
  13. SoundSuccess="expert.wav" — Звук успеха.
  14. SoundError="timeout.wav" — Звук ошибки.
  15. Slippage=15 — Проскальзывание цены в пунктах. Это значение указано для 5-знака. Для 4-знака используйте 2 или 3 пункта.
  16. NumberOfTry=3 — Количество торговых попыток при ошибках.

