Советники

Торговая панель - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
19490
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Панель показывает 6 индикаторов и их сигналы по всем таймфреймам, удобна для работы с бинарными опционами.

Можно включать отключать различные сигналы, целые таймфреймы и отдельные индикаторы.

Если нажата кнопка Trade и совпали все сигналы (все стрелки показывают в одном направлении), то советник откроет соответствующую позицию. Сигналы, используемые для торговли, можно указать в при помощи кнопок. Для исключения любого сигнала просто нажмите на него. Время экспирации можно указывать в комментарии к ордеру, но некоторые брокеры этого не требуют.

Можно подключать сигналы от любых индикаторов, на данный момент это просто пример возможностей нового MQL4.

Торговая панель

