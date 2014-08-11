Торговая панель

Панель показывает 6 индикаторов и их сигналы по всем таймфреймам, удобна для работы с бинарными опционами.

Можно включать отключать различные сигналы, целые таймфреймы и отдельные индикаторы.

Если нажата кнопка Trade и совпали все сигналы (все стрелки показывают в одном направлении), то советник откроет соответствующую позицию. Сигналы, используемые для торговли, можно указать в при помощи кнопок. Для исключения любого сигнала просто нажмите на него. Время экспирации можно указывать в комментарии к ордеру, но некоторые брокеры этого не требуют.

Можно подключать сигналы от любых индикаторов, на данный момент это просто пример возможностей нового MQL4.