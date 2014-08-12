CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-Sessions - индикатор для MetaTrader 4

Ким Игорь В. aka KimIV
Опубликовал:
[Удален]
Просмотров:
28113
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Индикатор торговых сессий показывает начала и окончания трёх торговых сессий: азиатской, европейской и американской.

Сессии отображаются фоновыми прямоугольниками. Длина прямоугольника соответствует длительности торговой сессии, а высота - торговому диапазону. Для текущего торгового дня есть ещё возможность показывать экстремальные цены каждой сессии.

В индикаторе можно настроить следующие параметры:

  • NumberOfDays=2 - Количество отображаемых дней.
  • AsiaBegin="01:00" - Время открытия азиатской сессии.
  • AsiaEnd="10:00" - Время закрытия азиатской сессии.
  • AsiaColor=Goldenrod - Цвет отображения азиатской сессии.
  • EurBegin="07:00" - Время открытия европейской сессии.
  • EurEnd="16:00" - Время закрытия европейской сессии.
  • EurColor=Tan - Цвет отображения европейской сессии.
  • USABegin="14:00" - Время открытия американской сессии.
  • USAEnd="23:00" - Время закрытия американской сессии.
  • USAColor=Pink - Цвет отображения американской сессии.
  • Style=2 - Стиль линий объектов.
  • FillBack=True - Заливать объекты.
  • ShowPrice=True - Показывать экстремальные ценовые уровни сессий.
  • clFont=Blue - Цвет шрифта.
  • SizeFont=8 - Размер шрифта.
  • OffSet=10 - Смещение текста от границы сессии.

Индикатор торговых сессий

Торговая панель Торговая панель

Если совпали сигналы 6 индикаторов по 9 таймфреймам, то советник открывает позицию. Сигналы и таймфреймы выбираете сами.

i-Profit i-Profit

Индикатор прибыли в пунктах и в валюте депозита.

e-CloseByTime e-CloseByTime

Советник закрывает позиции, удаляет ордера и закрывает терминал в заданное время.

i-AnyRange i-AnyRange

Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.