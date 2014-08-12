Смотри, как бесплатно скачать роботов
i-Sessions - индикатор для MetaTrader 4
- [Удален]
- 28113
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Индикатор торговых сессий показывает начала и окончания трёх торговых сессий: азиатской, европейской и американской.
Сессии отображаются фоновыми прямоугольниками. Длина прямоугольника соответствует длительности торговой сессии, а высота - торговому диапазону. Для текущего торгового дня есть ещё возможность показывать экстремальные цены каждой сессии.
В индикаторе можно настроить следующие параметры:
- NumberOfDays=2 - Количество отображаемых дней.
- AsiaBegin="01:00" - Время открытия азиатской сессии.
- AsiaEnd="10:00" - Время закрытия азиатской сессии.
- AsiaColor=Goldenrod - Цвет отображения азиатской сессии.
- EurBegin="07:00" - Время открытия европейской сессии.
- EurEnd="16:00" - Время закрытия европейской сессии.
- EurColor=Tan - Цвет отображения европейской сессии.
- USABegin="14:00" - Время открытия американской сессии.
- USAEnd="23:00" - Время закрытия американской сессии.
- USAColor=Pink - Цвет отображения американской сессии.
- Style=2 - Стиль линий объектов.
- FillBack=True - Заливать объекты.
- ShowPrice=True - Показывать экстремальные ценовые уровни сессий.
- clFont=Blue - Цвет шрифта.
- SizeFont=8 - Размер шрифта.
- OffSet=10 - Смещение текста от границы сессии.
