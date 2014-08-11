Ставь лайки и следи за новостями
i-TotalStopCurrency - индикатор для MetaTrader 4
- Опубликовал:
- [Удален]
- Просмотров:
- 6132
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Индикатор показывает ту сумму денег, которую можно потерять, если у всех открытых позиций сработают стопы.
Кроме денег, этот индикатор показывает ещё и процент от размера депозита. Естественно, это тот процент, который рискуем потерять при неблагоприятном развитии ситуации.
Индикация, как видно из рисунка, очень простая. Всего два числа: одно - проценты, другое - сумма средств в валюте депозита. А также надпись "Уровень стопа".
Цвет и номер угла привязки блока надписей настраиваются внешними параметрами индикатора:
- symbol="" - Наименование торгового инструмента.
- ecText=Navy - Цвет текста.
- eiCorner=3 - Номер угла привязки: 0 - левый верхний, 1 - правый верхний, 2 - левый нижний, 3 - правый нижний.
