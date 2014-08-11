Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Индикатор показывает ту сумму денег, которую можно потерять, если у всех открытых позиций сработают стопы.

Кроме денег, этот индикатор показывает ещё и процент от размера депозита. Естественно, это тот процент, который рискуем потерять при неблагоприятном развитии ситуации.

Индикация, как видно из рисунка, очень простая. Всего два числа: одно - проценты, другое - сумма средств в валюте депозита. А также надпись "Уровень стопа".

Цвет и номер угла привязки блока надписей настраиваются внешними параметрами индикатора:

symbol="" - Наименование торгового инструмента.

ecText=Navy - Цвет текста.

eiCorner=3 - Номер угла привязки: 0 - левый верхний, 1 - правый верхний, 2 - левый нижний, 3 - правый нижний.



