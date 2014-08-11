CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-TotalStopCurrency - индикатор для MetaTrader 4

Ким Игорь В. aka KimIV
Опубликовал:
[Удален]
Просмотров:
6132
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Индикатор показывает ту сумму денег, которую можно потерять, если у всех открытых позиций сработают стопы.

Кроме денег, этот индикатор показывает ещё и процент от размера депозита. Естественно, это тот процент, который рискуем потерять при неблагоприятном развитии ситуации.

Индикация, как видно из рисунка, очень простая. Всего два числа: одно - проценты, другое - сумма средств в валюте депозита. А также надпись "Уровень стопа".

Цвет и номер угла привязки блока надписей настраиваются внешними параметрами индикатора:

  • symbol="" - Наименование торгового инструмента.
  • ecText=Navy - Цвет текста.
  • eiCorner=3 - Номер угла привязки: 0 - левый верхний, 1 - правый верхний, 2 - левый нижний, 3 - правый нижний.

Индикатор риска i-TotalStopCurrency

e-CloseByProfit e-CloseByProfit

Советник закрывает все позиции при достижении ими общего заданного уровня прибыли или убытка в пунктах.

Trailling_All_Orders Trailling_All_Orders

Общий трейлинг стоп для серии ордеров, советник рассчитывает цену безубытка, и после ее достижения включает трейлинг стоп всех ордеров.

i-Profit i-Profit

Индикатор прибыли в пунктах и в валюте депозита.

Торговая панель Торговая панель

Если совпали сигналы 6 индикаторов по 9 таймфреймам, то советник открывает позицию. Сигналы и таймфреймы выбираете сами.