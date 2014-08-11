Смотри, как бесплатно скачать роботов
e-CloseByProfit - эксперт для MetaTrader 4
- [Удален]
- 6419
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Советник закрывает все позиции при достижении ими общего заданного уровня прибыли или убытка в пунктах.
При расчёте профита для каждой открытой позиции советник учитывает только разницу между ценой открытия позиции и текущей ценой. Размеры лотов на расчёт профита не влияют.
В советнике можно настроить следующие параметры:
- CurSymbolOnly=True - Работать только с позициями текущего символа.
- StopLoss=40 - Уровень общего убытка в пунктах по счёту.
- TakeProfit=60 - Уровень общей прибыли в пунктах по счёту.
- ShowComment=True - Показывать комментарий.
- NumberAccount=0 - Номер торгового счёта.
- UseSound=False - Использовать звуковой сигнал.
- NameFileSound="expert.wav" - Наименование звукового файла.
- Slippage=3 - Проскальзывание цены.
- NumberOfTry=5 - Количество торговых попыток при ошибках.
