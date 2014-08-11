Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Советник закрывает все позиции при достижении ими общего заданного уровня прибыли или убытка в пунктах.

При расчёте профита для каждой открытой позиции советник учитывает только разницу между ценой открытия позиции и текущей ценой. Размеры лотов на расчёт профита не влияют.

В советнике можно настроить следующие параметры: