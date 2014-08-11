CodeBaseРазделы
e-CloseByProfit - эксперт для MetaTrader 4

Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Советник закрывает все позиции при достижении ими общего заданного уровня прибыли или убытка в пунктах.

При расчёте профита для каждой открытой позиции советник учитывает только разницу между ценой открытия позиции и текущей ценой. Размеры лотов на расчёт профита не влияют.

В советнике можно настроить следующие параметры:

  • CurSymbolOnly=True - Работать только с позициями текущего символа.
  • StopLoss=40 - Уровень общего убытка в пунктах по счёту.
  • TakeProfit=60 - Уровень общей прибыли в пунктах по счёту.
  • ShowComment=True - Показывать комментарий.
  • NumberAccount=0 - Номер торгового счёта.
  • UseSound=False - Использовать звуковой сигнал.
  • NameFileSound="expert.wav" - Наименование звукового файла.
  • Slippage=3 - Проскальзывание цены.
  • NumberOfTry=5 - Количество торговых попыток при ошибках.

Trailling_All_Orders Trailling_All_Orders

Общий трейлинг стоп для серии ордеров, советник рассчитывает цену безубытка, и после ее достижения включает трейлинг стоп всех ордеров.

ModStopReverse v_7_alligator ModStopReverse v_7_alligator

Новая версия советника ModStopReverse, использует аллигатор для выставления ордеров, имеется тралл.

i-TotalStopCurrency i-TotalStopCurrency

Индикатор показывает ту сумму денег, которую можно потерять, если у всех открытых позиций сработают стопы.

i-Profit i-Profit

Индикатор прибыли в пунктах и в валюте депозита.