Советник предназначен для торговли по уровням Фибоначчи и работает следующим образом.

При формировании новой волны идентифицируем её по размеру и направлению. Минимальный и максимальный размер волны задаются в настройках.

На заданном уровне от вершины волны выставляем отложенный ордер в направлении движения волны. StopLoss и TakeProfit выставляются также в % относительно текущей волны.

Если волна делает новый максимум, ордер удаляется и выставляется новый на заданном уровне исходя из нового размера волны.

Если сформировалась новая волна, а ордер на сработал, он удаляется.

Выход по StopLoss, TakeProfit или TrailingStop.





Для построения волн используется индикатор zigzag, который есть в каждом терминале.



Параметры советника:

Magic

Lots - Фиксированный лот

MM - Включение ММ

MMRisk - Риск-фактор, процент потери депозита с учётом заданного StopLoss



LotDigits - Количество разрядов в значении лота

WaveMin - Минимальная длина учитываемой волны

WaveMax - Максималдьная длина учитываемой волны

FiboOpen - Фибо-уровень установки лимит ордера - открытие (откат %)

FiboStop - Фибо-уровень установки стоплосса (откат %)

FiboTake - Фибо-уровень установки тейкпрофита (расширение %)

Tral - Трейлинг-стоп вкл/выкл

TralStartLevel - Профит включения трейлинг-стопа

TralStop - Уровень трейлинг-стопа

Info - Отображение информации-комментариев вкл/выкл

Levels - Отображение уровней вкл/выкл

ExtDepth, Deviation, ExtBackstep - параметры zigzag

Значения в пунктах задаются для 4-х значных котировок, для пятизначных пересчитываются автоматически.

Период и валютная пара любые.

Параметры советника, установленные по умолчанию, для EURUSD, D1 (2000-2014):

На других парах и периодах советник не настраивался и не оптимизировался.