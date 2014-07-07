CodeBaseРазделы
FiboWave - эксперт для MetaTrader 4

Andrey Voznesensky
20917
(24)
Советник предназначен для торговли по уровням Фибоначчи и работает следующим образом.

  • При формировании новой волны идентифицируем её по размеру и направлению. Минимальный и максимальный размер волны задаются в настройках.
  • На заданном уровне от вершины волны выставляем отложенный ордер в направлении движения волны. StopLoss и TakeProfit выставляются также в % относительно текущей волны.
  • Если волна делает новый максимум, ордер удаляется и выставляется новый на заданном уровне исходя из нового размера волны.
  • Если сформировалась новая волна, а ордер на сработал, он удаляется.
  • Выход по StopLoss, TakeProfit или TrailingStop.

Советник предназначен для торговли по уровням Фибоначчи

Для построения волн используется индикатор zigzag, который есть в каждом терминале.

Параметры советника:

  • Magic
  • Lots - Фиксированный лот
  • MM - Включение ММ
  • MMRisk - Риск-фактор, процент потери депозита с учётом заданного StopLoss
  • LotDigits - Количество разрядов в значении лота
  • WaveMin - Минимальная длина учитываемой волны
  • WaveMax - Максималдьная длина учитываемой волны
  • FiboOpen - Фибо-уровень установки лимит ордера - открытие (откат %)
  • FiboStop - Фибо-уровень установки стоплосса (откат %)
  • FiboTake - Фибо-уровень установки тейкпрофита (расширение %)
  • Tral - Трейлинг-стоп вкл/выкл
  • TralStartLevel - Профит включения трейлинг-стопа
  • TralStop - Уровень трейлинг-стопа
  • Info - Отображение информации-комментариев вкл/выкл
  • Levels - Отображение уровней вкл/выкл
  • ExtDepth, Deviation, ExtBackstep - параметры zigzag

Значения в пунктах задаются для 4-х значных котировок, для пятизначных пересчитываются автоматически.

Период и валютная пара любые.

Параметры советника, установленные по умолчанию, для EURUSD, D1 (2000-2014):

FiboWave

На других парах и периодах советник не настраивался и не оптимизировался.

