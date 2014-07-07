Ставь лайки и следи за новостями
FiboWave - эксперт для MetaTrader 4
20917
Советник предназначен для торговли по уровням Фибоначчи и работает следующим образом.
- При формировании новой волны идентифицируем её по размеру и направлению. Минимальный и максимальный размер волны задаются в настройках.
- На заданном уровне от вершины волны выставляем отложенный ордер в направлении движения волны. StopLoss и TakeProfit выставляются также в % относительно текущей волны.
- Если волна делает новый максимум, ордер удаляется и выставляется новый на заданном уровне исходя из нового размера волны.
- Если сформировалась новая волна, а ордер на сработал, он удаляется.
- Выход по StopLoss, TakeProfit или TrailingStop.
Для построения волн используется индикатор zigzag, который есть в каждом терминале.
Параметры советника:
- Magic
- Lots - Фиксированный лот
- MM - Включение ММ
- MMRisk - Риск-фактор, процент потери депозита с учётом заданного StopLoss
- LotDigits - Количество разрядов в значении лота
- WaveMin - Минимальная длина учитываемой волны
- WaveMax - Максималдьная длина учитываемой волны
- FiboOpen - Фибо-уровень установки лимит ордера - открытие (откат %)
- FiboStop - Фибо-уровень установки стоплосса (откат %)
- FiboTake - Фибо-уровень установки тейкпрофита (расширение %)
- Tral - Трейлинг-стоп вкл/выкл
- TralStartLevel - Профит включения трейлинг-стопа
- TralStop - Уровень трейлинг-стопа
- Info - Отображение информации-комментариев вкл/выкл
- Levels - Отображение уровней вкл/выкл
- ExtDepth, Deviation, ExtBackstep - параметры zigzag
Значения в пунктах задаются для 4-х значных котировок, для пятизначных пересчитываются автоматически.
Период и валютная пара любые.
Параметры советника, установленные по умолчанию, для EURUSD, D1 (2000-2014):
На других парах и периодах советник не настраивался и не оптимизировался.
