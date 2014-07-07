Ставь лайки и следи за новостями
В последнее время многие инвесторы доверяют свои средства управляющим, и просят разработать код, который бы ограничивал потери и устанавливал дневной лимит.
Данный советник как раз таки вам в этом поможет. Принцип действия таков: Инвестор подключается к своему торговому счету напрямую, либо на домашнем пк, либо на VPS-сервере, на свой торговый счет устанавливает советника, настраивает лимит дневных потерь.Обязательно предупреждает своего трейдера-управляющего о дневном лимите. В случае, если дневной лимит слит и трейдер откроет сделку, то советник с терминала инвестора её сразу же закроет. То есть, если дневной лимит потерян, то все последующие сделки в этом дне будут закрываться с терминала инвестора. Об этом нужно предупредить управляющего.
Настройки советника:
- DayLimit=100; // Дневной лимит в валюте депозита
- Magic=-1; // Меджик номер ордеров при -1 советник контролирует все ордера и ручные и советников, при 0 только ручные.
- Slippage=20; // Проскальзывание при закрытии ордеров
Также данный код можно использовать при написании советников (для ограничения суточных потерь).
